Ee Spëtzegrupp vu 4 Leit huet d'Etapp en Donneschdeg iwwer laang Strecken dominéiert. Virun allem zwee Leit hunn hei iwwerzeegt, dat waren de Jan Willem Van Schip, deen eréischt Kilometer 4,5 virun der Arrivée ageholl gouf. Ma och de Patryk Stosz konnt iwwerzeegen. Hien huet 6 vun de 7 Biergwäertunge gewonnen an esou 20 Punkte gesammelt a kann esou also de Maillot vum beschte Grimpeur iwwersträifen.Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou de Laporte dee Séierste war. Op déi gutt zweete Plaz am Sprint kënnt de Lëtzebuerger Alex Kirsch. Am General bleift den Damien Gaudin un der Spëtzt. Den Alex Kirsch krut awer 6 Sekonne Bonifikatioun an huet am General domat nëmmen nach 2 Sekonne Retard.

Presentatioun vun der Etapp

En Donneschdeg goung et iwwer 186,7 Kilometer vun der Stad aus op Hesper. Um Programm stoungen direkt 7 Biergwäertungen, 6 vun der 2. Kategorie an 1 vun der 1. Kategorie. Als éischt hunn d'Coureuren de Kazebierg missen hannert sech bréngen, dono stoung mat der Wuermer Mauer de wuel schwéierste Bierg vum Dag um Programm mat 15,25%. Dono koum nach de Scheierbierg, ier zu Syren 4 mol déi nämmlecht Kopp ze absolvéiere war. Tëschesprints gouf et dann och 3, wou den 1. allkéiers 3 Bonifikatiounssekonne krut, dës ware bei der Maison Emile Weber an zweemol zu Hesper.

Resumé vun der Etapp

Fréi op der Etapp gouf et Attacken aus dem Peloton eraus an hei konnte sech no bësse méi ewéi 10 Kilometer de Jan Willem Van Schip (Roompot-Nederlandse Loterij), de Patryk Stosz (CCC Sprandi Polkowice), de Florian Nowak (Team Lotto-Kern Haus) an de Lukas Meiler (Team Vorarlberg-Santic) ofsetzen. No ronn 30 Kilometer hat de Spëtzequartett schonns ronn 4 Minutten Avance op de Peloton. Dee beschtplacéierte Coureur aus dem Spëtzegrupp war iwwerdeems de Jan Willem Van Schip. Den 23 Joer alen Hollänner war virun der Etapp de 44. op 18 Sekonnen.Nodeems de Peloton knapps 50 Kilometer gemittlech gefuer ass, hu si liicht ugefaangen den Tempo ze erhéijen, notamment d'Ekipp Direct Energie vum Leader Damien Gaudin. Iwwerdeems de Patryk Stosz sech bei den éischten zwou Biergwäertungen als Éischte 5 an 3 Punkte séchere konnt, ass de Virsprong vum Spëtzegrupp awer lues a lues geschmolt.Kuerz virum éischte Passage um Zilstréch zu Hesper huet de Van Schip aus dem Spëtzegrupp eraus attackéiert, huet dono awer nees Tempo erausgeholl. De Peloton ass mat ronn 3 Minutte Retard do passéiert. Hei waren et nach dräi Ronnen op dësem Circuit ze fueren. De Patryk Stosz konnt sech dräi weider Biergwäertunge sécheren a wäert dann och e Freideg am Maillot vum beschte Grimpeur un den Depart goen. Ganzer 20 Punkte stinn op sengem Kont.No dësem éischte Passage ass de Virsprong vun der Echappé dunn awer och ëmmer méi séier gefall, well beim zweete Passage war d'Avance nëmmen nach hallef esou grouss. Cofidis huet sech elo och un der Spëtzt vum Peloton presentéiert, dat well si mam Laporte och ee séiere Mann hunn, deen e Mëttwoch beim Prolog allerdéngs gefall war.Zu Syren am Bierg gouf dunn am Spëtzegrupp déi eng oder aner Attack lancéiert. Den Nowak huet et direkt zweemol probéiert an och de Meiler huet attackéiert, schlussendlech huet de Van Schip sech nom Sommet dunn awer duerch d'Bascht gemaach an de jonken Hollänner war elo eleng ënnerwee, iwwerdeems de Virsprong eng éischte Kéier ënnert 1 Minutt gefall ass.14 Kilometer virun der Arrivée goufen dunn dem Van Schip seng fréier Begleeder ageholl, zu dësem Zäitpunkt hat den Hollänner nach ronn 50 Sekonnen Avance op de Peloton.Dem 23 Joer alen Hollänner ass dunn awer och séier d'Loft ausgaangen an esou konnt hie 4,5 Kilometer virun der Arrivée, an der leschter Montée ageholl ginn an du koum direkt eng Attack vum Stijn Devolder an do si kleng Ecarten entstanen an de Peloton huet sech nawell uerdentlech an d'Längt gezunn, mee de Belsch sollt net fortkommen.Ronn 1,5 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Chute am Peloton.Um Enn ass et dunn zu engem Massesprint komm an hei konnt sech de Laporte duerchsetzen an op déi zweete Plaz kënnt de Lëtzebuerger Alex Kirsch.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Resultat vir.