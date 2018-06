D'Etapp vun e Freideg ass wéinst de Wiederen an der Nuecht op e Freideg staark verkierzt ginn. Et goung iwwer 89 Kilometer vu Jonglënster op Schëffleng.4 Leit konnte sech fréi nom Depart ofsetzen, ma den Dries de Bondt (Vérandas Willems-Crelan), de Fabian Schormair (Team Lotto-Kern Haus), den Davide Orrico (Team Vorarlberg-Santic) an de Jelle Donders (Team Differdange-Losch) sollten et net packen.Zu Schëffleng an der leschter Montée huet sech d'Etapp dunn decidéiert an um Enn wënnt den Andrea Pasqualon virum Alexander Krieger an dem Alex Kirsch. De Pit Leyder kënnt no enger staarker Performance op déi 5. Plaz.Am Generalklassement iwwerhëlt den Alexander Krieger vun der Lëtzebuerger Ekipp Leopard Pro Cycling d'Féierung vum Damien Gaudin. Den Alex Kirsch ass elo den 2. op 5 Sekonnen an de Pit Leyder steet elo op der 7. Plaz.

Presentatioun vun der Etapp

D'Etapp vun e Freideg sollt ursprénglech iwwer 170 Kilometer vu Rouspert op Schëffleng goen, allerdéngs huet d'Direktioun vum Skoda Tour de Luxembourg decidéiert, fir d'Etapp staark ze verkierzen. dat wéinst den Iwwerschwemmungen ënnert anerem am Mëllerdall, wou d'Coureuren e Freideg sollten duerchfueren. Deemno war den Depart e Freideg de Mëtteg eréischt um 15 Auer zu Jonglënster, vun hei aus waren et dann nach 89 Kilometer bis op d'Arrivée zu Schëffleng. E Freideg sollt et och schwéier gi fir den Damien Gaudin, well 0,3 Kilometer virun der Arrivée stoung ee Bierg vun der 1. Kategorie um Programm.

Resumé vun der Etapp

Zimlech direkt nom Depart gouf et eng Attack aus dem Peloton eraus, dat duerch den Dries De Bondt (Vérandas Willems-Crelan). Kuerz drop hunn nach dräi weider Coureuren attackéiert a si hunn zesumme mam Dries De Bondt de Spëtzegrupp vum Dag forméiert. Dem 26 Joer ale Belsch seng Begleeder waren de Fabian Schormair (Team Lotto-Kern Haus), den Davide Orrico (Team Vorarlberg-Santic) an de Jelle Donders (Team Differdange-Losch).Och e Freideg huet et weider gereent an esou waren d'Stroossen och extrem naass, wat de Coureuren d'Liewen net grad einfach gemaach huet. Déi 4 Coureuren un der Spëtzt hu sech gutt verstanen an esou konnte si hir Avance séier op 1 Minutt a 40 Sekonnen ausbauen. Dee geféierlechste Coureur aus der Echappé war den Dries De Bondt, virum Depart war hien de 40., dat mat 17 Sekonne Retard op den Damien Gaudin.Ronn 50 Kilometer virun der Arrivée huet et dunn och opgehale mat reenen an d'Avance vum Spëtzequartett ass op ronn 2 Minutte geklommen.22,5 Kilometer virun der Arrivée beim Sprint huet de Jelle Donders du kuerz am Spëtzegrupp misse lassloossen, ma hie konnt dono awer nees erukommen. Iwwerdeems ass de Peloton ëmmer méi no komm.Am éischte bierg vum Dag, engem vun der zweeter Kategorie huet de Jelle Donders dunn och endgülteg misse lassloossen, esou dass se am Spëtzegrupp nëmmen nach zu 3 waren. Den héijen Tempo am Peloton huet awer och do Wierkung gewisen, well de jonke Lëtzebuerger, de Raphaël Kockelmann konnt den Tempo hei net méi matgoen.De Jelle Donders gouf dunn och ronn 13 Kilometer virun der Arrivée vum Peloton ageholl an d'Avance vum Spëtzegrupp war op ënner eng Minutt geschmolt, dat well Cofidis, Direct Energie a Wb Aqua Protect Veranclassic fir den Tempo gesuergt hunn.Och de Rescht vum Spëtzegrupp sollt et net bis op d'Arrivée packen an esou goufe si knapp 3 Kilometer virum Zilstréch ageholl ginn.An der Schlussphas waren dunn alleguerten d'Favoritte mat vir bäi, ënnert anerem de Christophe Laporte, den Alex Kirsch an den Alexander Krieger.Am Schëfflenger Bierg war den Tempo immens héich an et war de Jan Tratnik, deen den Temo relancéiert hat, den Alex Kirsch huet hien awer net fueregelooss. Et si vill Lächer entstanen an um Enn am Sprint eraus aus engem klenge Grupp wënnt den Andrea Pasqualon virum Alexander Krieger an dem Alex Kirsch.Domat iwwerhëlt den Alexander Krieger de Leadermaillot, well den Damien Gaudin konnt den Tempo net matgoen.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp