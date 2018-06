© twitter/dauphine

Nodeems sech mam Nicolas Edet (Cofidis), mam Brice Feillu (Fortuneo-Samsic) a mam Lawson Craddock (EF Education Fist) dräi Coureure fréi ofsetze konnten, ass et dem Peloton awer gelonge dës nees anzefänken an esou koum et um Enn zu enge Massesprint, wou den Daryl Impy sech souverän virum Julian Alaphilippe duerchsetze konnt.Dehuet sech an der Schlussphas e puer mol ganz vir gewisen an ass um Enn zäitgläich als 23. am Peloton iwwert d'Ligne d'Arrivée gefuer. Am General ass de Lëtzebuerger elo de 4. op 7 Sekonnen. De Michal Kwiatkowski läit weider a Féierung an huet 2 Sekonnen Avance op den Daryl Impey an 3 Sekonnen op den Gianni Moscon.

Presentatioun vun der Etapp

E Méindeg goung et op der 1. Etapp vum Critérium du Dauphiné iwwer 179 Kilometer vu Valence op Saint-Just-Saint-Rambert. Et stoungen direkt 7 Bierger um Programm, dovunner véier vun der 4. Kategorie, zwee vun der 3. Kategorie an ee vun der 2. Kategorie.

Resumé vun der Etapp

Et gouf am éischte Bierg vum Dag, dem Col de Leyrisse, ee Bierg vun der 2. Kategorie, eng Attack aus dem Peloton eraus. Hei konnte sech den Nicolas Edet (Cofidis), de Brice Feillu (Fortuneo-Samsic) an de Lawson Craddock (EF Education Fist) ofsetzen. No ronn 15 Kilometer hate si schonns eng Avance vu knapp 2 an hallef Minutten op de Peloton. Dës Avance ass och ëmmer weider geklomme bis ronn 125 Kilometer virun der Arrivée, wou d'Avance bei knapp 6 Minutte stoung.Dono huet de Peloton den Tempo erhéicht an de Virsprong vum Spëtzentrio huet ugefaangen ze schmëlzen. Am Peloton waren et virun allem Vital Concept a Quick-Step Floors déi den Tempo gemaach hunn.53 Kilometer virun der Arrivée ass d'Avance vum Spëtzegrupp dunn erëm ënner 2 Minutte gefall an et huet liicht ugefaange mat reenen. Iwwerdeems huet och Sky sech un der Tempoaarbecht am Peloton bedeelegt.Ewéi de Peloton ëmmer méi no komm ass, huet de Brice Feillu misse lassloossen, dat well den Nicolas Edet den Tempo forcéiert huet.11 Kilometer viru Schluss war d'Aventure dunn awer och eriwwer fir den Edet an de Craddock, elo huet och d'Ekipp Lotto-Soudal fir Tempo gesuergt.op de lescht 15 Kilometer gouf et och zwou Chutten am Peloton. Déi grouss Favoritte waren hei awer net betraff, ma ënnert anerem waren den Alexis Vuillermoz an den Axel Domont betraff. An der Schlussphas ass den Zweeten am General, de Jos van Emden, zeréckgefall.5 Kilometer virun der Arrivée koumen dunn Attacken aus dem Peloton. Fir d'éischt huet den Dylan Teuns attackéiert, ma dono war et de Julian Alaphilippe, deen eng attack lancéiert huet an do konnten net méi Coureuren matgoen, ma ënnert anerem waren de Bob Jungels an de Michal Kwiatkowski nach dobäi.Um Enn war awer nees ee Grupp zesummen an do koum et zu engem Massesprint, wou sech den Daryl Impey ganz souverän duerchgesat huet.

Resultat vun der Etapp

1 IMPEY Daryl MITCHELTON - SCOTT 4h 24' 26'' 2 ALAPHILIPPE Julian QUICK - STEP FLOORS + 00' 00'' 3 ACKERMANN Pascal BORA - HANSGROHE + 00' 00'' 4 BENOOT Tiesj LOTTO SOUDAL + 00' 00'' 5 KWIATKOWSKI Michal TEAM SKY + 00' 00'' 6 HERRADA LOPEZ Jesus COFIDIS SOLUTIONS CREDITS + 00' 00'' 7 CARUSO Damiano BMC RACING TEAM + 00' 00'' 8 MEURISSE Xandro WANTY - GROUPE GOBERT + 00' 00'' 9 TEUNISSEN Mike TEAM SUNWEB + 00' 00'' 10 ROSON GARCIA Jaime MOVISTAR TEAM + 00' 00'

Generalklassement no der Etapp