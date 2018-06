Et war eng schwéier 3. Etapp vum Tour de Luxembourg. Déi 164 Kilometer vun Eschweiler op Déifferdeng, wou et 6 Biergpräisser gouf, ware ganz séier an nervös. Um Enn ass d'Decisioun vun der Kinneksetapp an de leschten 10 Kilometer vun der Etapp gefall.E Grupp vu ronn 14 Coureuren war nom leschte Passage vum Col de l'Europe nach zesummen. Net méi mat dobäi de Leader Alexander Krieger an och net méi den Alex Kirsch. Erfreelech aus Lëtzebuerger Siicht war awer, datt de Pit Leyder nach am éischte Grupp vertruede war.D'Decisioun ass um Enn am Sprint gefall an do hat den Andrea Pasqualon déi beschte Been. Den Italiener vun der Ekipp Wanty-Groupe Gobert konnt sech virum Angelo Tulik (Direct Energie) an dem Nick van der Lijke (Roompot) behaapten.De Pit Leyder ass an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner als 9. iwwert d'Arrivée gefuer. Den Alex Kirsch huet als 24. 17 Sekonnen verluer. Den Ivan Centrone huet sech als 38. op 1 Minutt an 8 Sekonne klasséiert, Tom Thill huet als 80. 10 Minutten a 24 Sekonne verluer, de Gaëtan Pons an de Raphaël Kockelmann hunn als 114. an 124. iwwer 20 Minutte verluer.

Den Andrea Pasqualon ass elo och de Leader vun der Course, dat mat engem Virsprong vu 7 Sekonnen op de Jan Tratnik. Hei ass de Pit Leyder de 6. op 25 Sekonnen. Hien huet elo och de Maillot vum beschte Jonken. Den Alex Kirsch ass vun der 2. op déi 8. Plaz zeréckgefall. Hien huet e Retard vun 28 Sekonnen. Den Ivan Centrone ass aktuell de 36. op 1 Minutt an 53 Sekonnen, den Thill Tom ass den 78. op 11 Minutten an 22 Sekonnen, de Gaëtan Pons ass den 90. op 22 Minutten a 16 Sekonnen an de Raphaël Kockelmann ass de 95. op 30 Minutten an 42 Sekonnen.

De Pasqualon war och schonn um Freideg als Éischten iwwert de wäisse Stréch gefuer.

Presentatioun vun der Etapp

Iwwer 164 Kilometer goung et e Samschdeg vun Eschweiler op Déifferdeng. Net manner wéi 6 Biergpräisser hunn hei op d'Coureure gewaart.



Laang Zäit fir sech anzerullen haten d'Coureuren op der Kinneksetapp net. Den éischte Biergpräis stoung schonn no 24 Kilometer um Programm. Hei ass et Knapphouschent (6,15 %) eropgaangen. No 66 Kilometer huet de Misärshaff (6,56 %) gewaart. Um Wee a Richtung Süde vum Land ass et bei Kilometer 94 dunn nach d'Kräizerbuch (6,76 %) eropgaangen. Virun der Finall vum 4. Dag sollt zu Lasauvage (6,85 %) nach e weidere Biergpräis sinn, ma dëse gouf net gefuer.



Um Enn vun der Etapp huet et dunn awer nach geheescht 3 Mol de Col de l'Europe (7,93 %) ze bezwéngen.



Resumé vun der Etapp

© Screenshot

Déi 3. Etapp vum Tour de Luxembourg ass mat engem ganz héijen Tempo lassgaangen. An der éischter Stonn sinn d'Coureuren eng Moyenne vu 46 km/h gefuer. Ëmmer nees gouf et Attacken aus dem Peloton eraus, ma keen ass wierklech fortkomm. Och de Sylvain Chavanel hat et am Ufank vun der Kinneksetapp probéiert, ma seng Konkurrente wollten hien net fuere loossen.113 Kilometer virun der Arrivée huet sech dunn eng éischt richteg Echappée forméiert. Dës huet aus 4 Coureure bestanen: Amaro Antunes (CCC), Romain Combaud (Delko Marseille-Provence KTM), Bryan Nauleau (Direct Energie) a Matteo Badilatti (Team Voralberg-Santic). Den Amaro Antunes war hei am beschten am General plazéiert, dat op der 44. Plaz mat engem Réckstand vu 54 Sekonnen.Eng 100 Kilometer virun der Arrivée hat d'Echappée e Virsprong vun 1 Minutt a 5 Sekonnen, de Peloton huet si am Ufank net esou richteg fortzéiegelooss.Tëscht dem zweeten an dem drëtte Biergpräis ass den Ecart tëscht der Echappée an dem Peloton méi grouss ginn. 78 Kilometer virun der Arrivée haten déi 4 Mann un der Spëtzt an der Kräizerbuch eng Avance vu knapp 2 Minutten.Veranda's Willems-Crelan war den Tempo am Peloton dunn awer net méi héich genuch an d'Ekipp huet d'Verantwortung hei iwwerholl. De Virsprong vun der Echappée ass du séier geschmolt an et koum 56 Kilometer virun der Arrivée zum Zesummeschloss.Am Peloton war et elo ganz hektesch an den Tempo ass ganz héich bliwwen. Ëmmer nees hu Coureuren attackéiert an eng 40 Kilometer virun der Arrivée ass et dunn nees 4 Coureure gelongen, sech dovunner ze maachen. De Christophe Laporte (Cofidis), de Jan Tratnik (CCC), de Patrick Schelling (Team Vorarlberg-Santic) an den Hector Saez Benito konnte sech ofsetzen.Mat enger Avance vun 10 Sekonne sinn déi 4 déi éischte Kéier an Col de l'Europe gaangen. De Christophe Laporte an den Hector Saez Benito hunn hei séier misse lassloossen a sinn zeréck gefall. De Jan Tratnik huet sech un der Spëtzt behaapt, als Zweeten iwwert d'Kopp gefuer ass de Patrick Schelling an nëmme 15 Sekonne méi spéit de Peloton mam Alex Kirsch.An der Descente huet de Jan Tratnik säi Virsprong op 22 Sekonnen ausgebaut. De Patrick Schelling gouf vum Peloton agefaangen.16 Kilometer virun der Arrivée ass et eng zweete Kéier de Col de l'Europe eropgaangen. De Jan Tratnik gouf hei nees geschléckt. Laang ass de Peloton awer net zesumme bliwwen. De Mathias Le Turnier (Cofidis) an de Roland Thalmann (Team Vorarlberg-Santic) hunn attackéiert a sech ofgesat. Am Peloton haten den Alex Kirsch an de Leader Alexander Krieger liicht Problemer a si goufen e bëssen no hannen duerchgereecht, ma sinn awer nach mat iwwer d'Kopp komm.8 Kilometer virun der Arrivée ass op en Neits alles zesumme komm. E Grupp vu ronn 12 Coureuren war nom leschte Passage vum Col de l'Europe nach zesummen. Net méi mat dobäi de Leader Alexander Krieger an och net méi den Alex Kirsch. Erfeelech aus Lëtzebuerger Siicht war awer, datt de Pit Leyder am éischte Grupp mat dobäi war.D'Decisioun ass um Enn am Sprint gefall an do hat den Andrea Pasqualon déi beschte Been. Den Italiener vun der Ekipp Wanty-Groupe Gobert konnt sech virum Angelo Tulik (Direct Energie) an dem Nick van der Lijke (Roompot) behaapten.Den Alex Kirsch ass am zweete Grupp iwwert d'Arrivée gefuer an huet eng 20 Sekonne verluer.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp