De President vun der internationaler Vëlosfederatioun, David Lappartient, rechent an der Dopping-Affär ëm de Chris Froome net mat enger Decisioun virum Depart vum Tour de France de 7. Juli.Mäi Wonsch war et ëmmer, datt et een Uerteel virum Giro gëtt. Elo hätt ech gären, datt dëse Fall virum Tour gekläert gëtt. Awer et muss ee realistesch sinn. Ech gleewen net, datt dat passéiere wäert, sou den UCI-President an der Zäitung Le Parisien.2017 war de Chris Froome kuerz no senger Victoire bei der Vuelta duerch een anormalen Test op d'Asthmamëttel Salbutamol opgefall.Datt de Fall nach ëmmer net gekläert wär, wär keng Noléissegkeet vun der UCI, mä wann ee 1500 Säite vun engem wëssenschaftleche Rapport hätt, da misst een déi analyséieren an och d'Verfahren an d'Rechter vum Chris Froome an der UCI respektéieren, sou nach de Lappartient.Den 33 Joer ale Froome hat dëst Joer fir d'éischte Kéier den Giro d'Italia gewonnen an domadder no 4 Victoirë beim Tour de France an enger bei der Vuelta alleguer déi grouss Etappecoursse gewonnen.Soulaang keng Decisioun an der Affär gefall ass, däerf de Chris Froome weider u Courssen deelhuelen. Sollt e gespaart ginn, géing de Brit riskéieren d'Victoire beim Giro nees ze verléieren. Dat Bescht wär, wann de Froome net u Coursse géing deelhuelen. Hien huet sech anescht decidéiert. Mir respektéiere säi Recht, sou nach den UCI-President.