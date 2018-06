Am Tour de Luxembourg gëtt haut déi leschten Etapp gefuer iwwer 176 Kilometer vu Miersch op Lëtzebuerg

Presentatioun vun der Etapp

Wéinst den Iwwerschwemmungen e Freideg, gëtt et och haut nees eng Ännerung vun der Streck.D'Coureure fueren elo net erop op Beefort, mä duerch d'Keiwelsbaach direkt an d'Fiels. Den Depart war um 11.40 Auer. vu 14.30 Auer un kënnt Dir déi 4. a lescht Etapp vum Skoda Tour de Luxembourg am Livestream suivéieren.

Resultat vun der Etapp

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Resultat vir.

Generalklassement no der Etapp

Aktuell läit eis nach keen offiziellt Resultat vir.