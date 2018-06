© Screenshot

An der véierter a leschter Etapp vum Skoda Tour de Lëtzebuerg ass d'Decisioun ëm d'Schlussvictoire um Sonddeg am Pabeierbierg gefall. Um Enn geet den Andrea Pasqualon, virum Jan Tratnik an dem Pit Leyder, als Gewënner ervir. D'Etapp wënnt den Anthony Perez virum Eduard Prades an Andrea Pasqualon. Déi véierte Plaz kroopt sech de Pit Leyder, deen am General op déi gutt 3. Plaz kënnt.

Op der leschter Etapp vum Tour de Luxembourg ass et e Sonndeg iwwer 167 Kilometer vu Miersch an d'Stad gaangen. Wéinst den Iwwerschwemmungen e Freideg, gouf et och op der leschter Etapp nees eng Ännerung vun der Streck. D'Coureure sinn net erop op Beefort gefuer, mä duerch d'Keiwelbaach direkt an d'Fiels. Domadder ass de Biergpräis zu Beefort ewechgefall an d'Coureuren haten der nach 3 ze fueren. An dat war 4 Mol zum Schluss vun der Etapp de Pabeierbierg. Eng Steigung vun 825 Meter mat enger Pente vun duerchschnëttlech 9,05 % an engem Maximum vu 15 %.

Wéi schonns déi Deeg virdrun huet och déi lescht Etapp vum Skoda Tour de Lëtzebuerg mat engem héijen Tempo ugefaangen. Vun Ufank un hunn et Cycliste versicht aus dem Peloton erauszefueren an ëmmer erëm hunn sech méi kleng Gruppe forméiert, déi awer ni richteg fortkomm sinn. Si wollte wuel mat engem Ecart an d'Schwieregkeet vum Dag - dem Pabeierbierg - fueren. Ma 107 km virun der Arrivée ass awer no enger Attack am Ganze sechs Coureuren d'Sortie aus dem Haaptfeld gelongen, dorënner de Jonas Koch an Adrian Kurek (CCC Sprandi Polkowice), Loïc Chetout (Cofidis), Romain Combaud (Delko Marseille-Provence), Damien Gaudin (Direct Energie) an Davide Orrico (Team Vorarlberg-Santic) - dëse Grupp konnt iwwer 3 Minutten Avance erausfueren.Dunn huet de Peloton awer op den Tempo gedréckt a mat Awierkung vun de Formatioune Eukadi Murias a Wanty-Groupe Gobert ass den Ecart vun der Spëtzegrupp konstant geschmolt. Ronn 40 km virun der Schlusslinn ass de Spëtzegrupp ausernee gefuer an den Adrian Kurek huet misse lassloossen. De Rescht vun den Ausräisser konnt ee Virsprong vu ronn 1:30 Minutten bis an de Fouss vum Pabeierbierg halen.20 km virun der Arrivée haten déi fënnef Spëtzeleit just nach ee Virsprong vun 20 Sekonnen. Den Damien Gaudin, ee Mann aus der Spëtzegrupp, war och no ronn 13 km virun der Schlusslinn ageholl ginn, sou datt just nach vir véier Leit eleng an de Pabeierbierg gaange sinn. An der éischter Montée vum Pabeierbierg ass den Ausräissergrupp, sou wéi och de Peloton hannendrun auserneegefuer an et huet sech eng nei Echappé vu sechs Mann gebilt. Och beim 2. Passage goufen et vill Cassuren: d'Echappé huet just nach véier Leit gezielt, dorënner de Pawel Cielslik (CCC Sprandj Polkowice), Anthony Perez (Cofiris), Mauro Finetto (Delko Marseille-Provence) an Angelo Tulik (Direct Energie) - de Pawel Cielslik huet awer misse lasslossen an et goung just nach zu dräi an déi leschte Montée. Am Peloton mat dobäi waren nach ëmmer d'Lëtzebuerger Pit Leyder an Alex Kirsch - béi Cyclisten sinn eng staark Course gefuer.Beim leschte Passage huet den Andrea Pasqualon aus dem Peloton eraus attackéiert. Ma den Italiener ass awer net richteg ewech komm, well, och ënnert dem Impuls vum Pit Leyder, ëmmer erëm reagéiert gouf. Kuerz virun der Schlusslinn huet sech dunn ee Sprint forméiert, deen awer de Fransous Anthony Perez vun der Formatioun Cofidis déi stäerkste Been hat. Den Andrea Pasqualon am Maillot Jaune konnt awer um Enn seng éischte Plaz verdeedegen an ass deemno de Vainqueur final vum Skoda Tour de Lëtzebuerg 2018.De Pit Leyder gëtt 4. an der Etapp a gëtt um Enn den Drëtten am Generalklassement.

