© AFP

Um Sonndeg ass de Bob Jungels vun der Formatioun Quick-Step Floors beim Critérium du Dauphiné zu Valence un de Start gaangen. Mat enger gudder Performance fiert de Lëtzebuerger no de 6,6 km am Prolog op déi 7. Plaz.Déi éischt Plaz um Podium ass fir de Michal Kwiatkowski (Team Sky), Zweete gëtt de Jos Van Emden (Team Lotto NL-Jumbo) an déi drëtt Plaz geet un den Gianni Moscon (Team Sky).Den Geraint Thomas vun der Formatioun Sky ass während dem Prolog gefall. Um Enn huet hien awer just 21 Sekonnen op de Kwiatkowski verluer a mécht deemno nach a sengem Ongléck eng gutt Operatioun.Um Méindeg geet déi éischt Etapp dann iwwer 179 km vu Valence op Saint-Just-Saint-Rambert.