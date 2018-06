© twitter/dauphine

Duerch seng zweete Plaz baut den Geraint Thomas seng Avance am General weider aus. déi drëtte Plaz e Samschdeg war fir den Daniel Martin.De Bob Jungels verléiert e Samschdeg als 18. 2 Minutten a 27 Sekonnen op de Gewënner. Am General huet den Thomas elo 1 Minutt an 29 Sekonnen Avance op de Yates an iwwer 2 Minutten op de Bardet. De Lëtzebuerger ass am General elo den 11. op 4 Minutten a 15 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

E Samschdeg stoung beim Critérium du Dauphiné eng kuerz awer schwéier Etapp um Programm, dat iwwer 110 Kilometer vu Frontenex op La Rosiere. Um Programm stounge véier Bierger, 2 vun der Hors Catégorie, ee vun der 1. Kategorie an ee vun der 2. Kategorie.

Resumé vun der Etapp

Zum Ufank vun der Etapp hat sech ee risege Spëtzegrupp ofgesat, do waren de Pello Bilbao, Dario Cataldo, Bakthyar Kozhatayev, Hugo Houle (Astana), Valerio Conti (UAE Team Emirates), Axel Domont, Alexis Gougeard (AG2R-La Mondiale), Brent Bookwalter (BMC), Lukas Pöstleberger (Bora-Hansgrohe),Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Jesus Herrada (Cofidis), Hector Carretero (Movistar), Pieter Serry (Quick Step), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Ian Boswell, Pavel Kotchekov (Katusha-Alpecin), Robert Power, Carlos Verona (Mitchelton-Scott), Warren Barguil, Romain Hardy, Amaël Moinard (Fortuneo-Samsic), Lawson Craddock (EF), Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert), Neilson Powless (LottoNL-Jumbo), Tsgabu Grmay (Trek), Serge Pauwels (Dimension Data) an den Arnaud Courteille (Vital Concept) dobäi.Dëse Grupp sollt awer net esou grouss bleiwen, well am am Col du Pré ass de Grupp op 17 Coureure geschrumpft an och am Peloton huet sech eppes gedoen, well do hunn den Nibali an de Moscon misse lassloossen.Et gouf dono ëmmer nees Changementer am Spëtzegrupp, dat well et immens vill Attacke gouf. Ënnert anerem konnt den Dario Cataldo awer déi zwou Hors Categorie Biergwäertunge gewannen.An enger Descente koum dunn eng Attack vum Romain Bardet, dee mam Latour ee wichtege Hëllefer vir un der Spëtzt dobäi hat. De Fransous gouf awer nees ageholl, well de Peloton ze héijen Tempo gefuer ass.Ronn 10 Kilometer virun der Arrivée huet sech dunn den Ian Boswell am Spëtzegrupp vun all senge Begleeder geléist. Hie sollt awer net laang vir bleiwen, well nëmmen 2 Kilometer méi spéit gouf hien nees vum Pello Bilbao ageholl an och iwwerholl.Zu dësem Zäitpunkt huet awer och de Bob Jungels um Enn vum Peloton den Uschloss verluer.8,8 Kilometer virun der Arrivée huet de Julian Alaphilippe dunn de Peloton misse fuereloossen.Den Tempo war awer elo och immens héich an zwar esou héich, dass nëmmen nach de Martin, de Bardet an den Thomas beienee waren. De Yates an de Buchmann konnten den Tempo net méi matgoen.De Yates huet de Buchmann dunn awer stoegelooss a konnt nees op de Favoritten-Trio opschléissen. Déi haten allerdéngs grouss Problemer, fir de Bilbao anzehuelen.Si sollten de Coureur vun Astana och net méi anhuelen, ma den Geraint Thomas huet knapps 500 Meter virun der Arrivée attackéiert an huet nach eemol e puer Sekonnen erausgeholl am General. De Bilbao wënnt also um Enn en solitaire virum Geraint Thomas.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp