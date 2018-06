© afp

© twitter/dauphine

Den Nikita Stalnov (Astana), den Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), de Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic) an de Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert) hunn de Spëtzegrupp vum Dag forméiert, si sollten et awer net als Éischt iwwer d'Arrivée packen.Um Enn koum et zu engem Massesprint, wou sech den Ackermann virum Boasson Hagen an dem Impey duerchsetze konnt. Kuerz virun der Arrivée war de Michal Kwiatkowski gefall, hien ass awer nach an d'Zil gefuer.De Bon Jungels ass zäitgläich als 59. am Peloton iwwer d'Ligne d'Arrivée gefuer a bleift de 4. am General op 9 Sekonnen, wou de Michal Kwiatkowski net méi vir ass. Hie krut zwar d'Zäit vum Peloton no senger Chute, ma den Daryl Impey krut Bonifikatiounssekonnen a konnt esou déi éischt Plaz am General iwwerhuelen.

Presentatioun vun der Etapp

En Dënschdeg goung et op der zweeter Etapp vum Critérium du Dauphiné iwwer 181 Kilometer vu Montbrison op Belleville en Beaujolais. Et sollt erëm eng ganz schwiereg Etapp fir d'Sprinter ginn, dat well 5 Bierger um Programm stounge, 4 vun der 3. Kategorie an 1 vun der 4. Kategorie.

Resumé vun der Etapp

Beim Start konnte sech direkt 4 Coureuren duerch d'Bascht maachen, dat waren den Nikita Stalnov (Astana), Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Samsic) an de Frederik Backaert (Wanty-Groupe Gobert). D'Spëtzequartett hat eng maximal Avance vu knapp 7 Minutten.Am Laf vun der Etapp huet de Pierre-Luc Périchon Punkte fir d'Biergwäertung gesammelt. De Maillot gëtt jo aktuell vu sengem Teamkolleg Brice Feillu gedroen, deen e Méindeg an der Echappé war.Um Wee Richtung Arrivée huet de Frederik Backaert seng Begleeder awer misse fuereloossen, well den Tempo ze héich war fir de Coureur vu Wanty-Groupe Gobert.Et war schwiereg ze soen, wéi eng Ekipp en Dënschdeg déi meeschten Tempoaarbecht am Peloton gemaach huet. Zum Ufank vun der Etapp huet d'Ekipp vum Leader Michal Kwiatkowski relativ vill Aarbecht gemaach, dono hu sech awer virun allem och Bora-hansgrohe, Lotto-Soudal a Bahrain-Merida agemëscht.Well ebe grad relativ vill Ekippe fir Tempo gesuergt hunn, ass de Virsprong vum Spëtzegrupp och séier geschmolt. Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée hate si nach 1 Minutt a 15 Sekonnen.Am leschte Bierg vum Dag, dem Fût d'Avenas, ass de Peloton dunn och ëmmer méi kleng ginn. D'Ekippe wollten hir Spëtzecoureure protegéieren an a Positioun bréngen.Du koum aus dem Peloton eng Attack vum Guillaume Martin a vum Herrada. Do huet awer nach ee weidere Coureur seng Chance geroch an zwar den Drëtten am General, den Gianni Moscon. De coureur vu Sky huet sech mat drugehaangen an ass mam Guillaume Martin a mam Herrada an d'Poursuite vum Spëtzegrupp gaangen.Si sinn awer net richteg fortkomm an hunn hiren Effort séier nees opginn a sech zeréckfale gelooss an de Peloton.Knapp 10 Kilometer virun der Arrivée goufe de Périchon dunn ageholl, do haten de Stalnov an den Duchesne nach 15 Sekonnen Avance. 1 Kilometer méi spéit war de Stalnov dunn eleng ënnerwee. De Coureur vun Astana huet laang Zäit resistéiert, ma um Enn gouf hie praktesch op der Flame rouge ageholl an et koum zu engem Massesprint.1,4 Kilometer virun der Arrivée ass de Michal Kwiatkowski, de Leader am General du gefall an dat huet guer net gutt ausgesinn. Hien ass dunn awer nees op de Vëlo geklommen an ass an d'Zil gefuer. Well hien an de leschten 3 Kilometer gefall ass, krut hien awer d'Zäit vum Peloton.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp