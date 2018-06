Mitchelton-Scott mam Leader Daryl Impey ass op déi véiert Plaz komm a si hu méi ewéi 2 Sekonne verluer an esou verléiert de Südafrikaner de Leader-Maillot nees un de Kwiatkowski. De Bob Jungels huet mat Quick-Step och ee gutt Zäitfueren higeluecht, mee si verléieren um Enn als 5. Ekipp 1 Minutt an 1 Sekonn.Am General huet de Kwiatkowski elo 3 Sekonnen Avance op säin Teamkolleg Gianni Moscon an 9 Sekonnen op säin aneren Teamkolleg Jonathan Castroviejo. De Bob Jungels läit am General elo op 10. Plaz mat engem Retard vun 1 Minutt an 8 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

Op der drëtter Etapp vum Critérium du Dauphiné koum et op Ekippegeescht un, et goung e Mëttwoch nämlech beim Ekippenzäitfueren iwwer 35 Kilometer vu Pont-de-Vaux op Louhans-Châteaurenaud.

Resumé vun der Etapp

D'Ekipp Lotto NL-Jumbo konnt déi éischt richteg gutt Zäit hileeën an huet de Parcours an 38 Minutten a 6 Sekonnen hannert sech bruecht.Fir de Bob Jungels war et déi grouss Chance fir, mat engem gudden Ekippenzäitfueren, an de giele Maillot ze fueren. Et hat och gutt ugefaangen, d'Ekipp Quick-Step Floors war séier ënnerwee, ma deelweis fir déi eegen Ekipp ze séier, well den Knox huet 25 Kilometer virun der Arrivée d'hënnescht Rad vu sengem Teamkollege verluer an awer konnte si bei der éischter Tëschenzäit déi bescht Zäit hileeën.Allerdéngs koum kuerz dono d'Ekipp BMC, déi ëm eng Sekonn méi séier waren. Dono hunn awer och nach Mitchelton Scott a Sky eng besser Zäit higeluecht.Nach huet Quick-Step Floors awer net labber gelooss a bei der zweeter Tëschenzäit konnte si nees eng Beschtzäit opstellen. Déi war awer nach ëmmer net gutt genuch, well hei war BMC schonns 20 Sekonne méi séier. Och Lotto Soudal, Mitchelton-Scott a Sky ware méi séier. Déi beschten Zäit hat dobäi Sky.Op der Arrivée konnte si tëschenzäitlech och d'Féierung iwwerhuelen, mee um Enn sollt et nëmmen déi 5. Plaz ginn. Sky gewënnt viru BMC, Lotto-Soudal a Mitchelton-Scott.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp