© twitter/dauphine

De Fransous wënnt virum Daniel Martin an dem Geraint Thomas. De Bob Jungels verléiert als 15. 8 Sekonnen.De Michal Kwiatkowski kënnt op déi 19. Plaz a verléiert 17 Sekonnen op de Gewënner a verléiert och de Giele Maillot. Neie Leader ass elo den Gianni Moscon, hien huet 6 Sekonnen Avance op de Kwiatkowski an den Geraint Thomas. De Bob Jungels ass elo de 6. op 1 Minutt a 5 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

En Donneschdeg ass et an déi zweet Hallschent vum Critérium du Dauphiné gaangen an hei ass et ee gutt Stéck méi schwiereg ginn, virun allem, wat d'Bierger ugeet. En Donneschdeg stoungen nämlech elo schonns ee ganz schwéiere Bierg um Programm an zwar de Col du Mont Noir. Dëse Bierg ass 17,5 Kilometer laang an huet eng Steigung vu 6,9% am Duerchschnëtt. No dësem Bierg ass eng Descente komm an dunn ass et an d'Schlussmontée gaangen. Ee Bierg vun der zweeter Kategorie, dee 4,8 Kilometer laang ass, dat mat 7,5% Steigung. Uewen um Sommet war dann och d'Arrivée.

Resumé vun der Etapp

🏁 - 125 km

🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️💨

33 coureurs à l'avant. Le maillot jaune et bleu ainsi que le maillot vert sont dans ce groupe.

33 riders in front. @kwiato and @darylimpey in this group.



📊 https://t.co/3TReDTz5lY#Dauphiné pic.twitter.com/q0IzUoNJZd — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 7. Juni 2018

⏪ Revivez ce dernier kilomètre incroyable sur l'étape du jour ! 🏔

⏪ Relive this amazing last kilometer of today's stage! 🏔#Dauphiné pic.twitter.com/IrP82OQqvX — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 7. Juni 2018

Et war een nervösen a ganz séiere Start. An der éischter Stonn haten d'Cyclisten 52,1 Kilometer hannert sech bruecht an et konnt sech bis dohinner nach kee Spëtzegrupp forméieren. No weideren Attacken huet sech de Peloton gespléckt an do konnte sech 33 Coureuren am éischte Grupp zesummefannen, dorënner och ganz vill Favoritten, déi den Tempo dunn awer nees erausgeholl hunn.Ee Spëtzegrupp vun 8 Leit konnt sech dunn awer no ronn 80 Kilometer ofsetzen, dorënner waren de Bryan Coquard (Vital Concept), den Dario Cataldo (Astana), de Lukas Pöstlberger (Bora), de Jens Keukeleire (Lotto-Soudal), den Edvald Boasson Hagen (Dimension Data), de Simon Clarke (EF), den Odd Christian Eiking (Wanty) an den Arnaud Courteille (Vital Concept). Si haten ee maximale Virsprong vu ronn 5 Minutten.Ewéi et dunn an de Col du Mont Noir gaangen ass, huet de Bryan Coquard seng Begleeder missen zéieloossen an den Odd Christian Eiking huet de Moment genotzt, fir ze attackéieren. Hien ass och fortkomm, ma den Dario Cataldo war net wäit ewech an et huet och net laang gedauert bis de Coureur vun Astana den Norweger ageholl an iwwerholl huet. Hie konnt sech dunn och als Éischten uewen um Sommet presentéieren an hat do eng Avance vun 2 an hallef Minutt op de Peloton.Ronn 10 Kilometer virun der Arrivée huet den Nicolas Edet aus dem Peloton eraus ugegraff. De Cataldo ass mat ronn 2 Minutten Avance an d'Schlussmontée gaangen.An dësem Bierg war du Schluss fir den Jonathan Castroviejo, den Drëtten am General an och den Nicolas Edet gouf 3,8 Kilometer virun der Arrivée nees ageholl.Den Tempo am Peloton war immens héich an esou ass och d'Avance vum Cataldo ëmmer méi geschmolt.2,3 Kilometer virum Sommet huet dunn ee weider Favorit de Peloton missen zéieloossen. Et war de Warren Barguil, deen net méi mathale konnt.De Guillaume Martin huet dunn 1,3 Kilometer virun der Arrivée eng Attack aus dem Peloton eraus lancéiert. Op der Flame rouge hat den Cataldo nach knapp 20 Sekonnen Avance op d'Favoritten.Den Daniel Martin huet dunn attackéiert a konnt esou de Cataldo anhuelen an do konnten nëmmen nach den Alaphilippe de Bardet an den Thomas mathalen. Am Sprint aus dësem Grupp eraus konnt sech den Alaphilippe duerchsetzen. De Kwiatkowski huet ronn 17 Sekonne verluer.

Resultat vun der Etapp

1 ALAPHILIPPE Julian QUICK - STEP FLOORS 4h 26' 58'' 2 MARTIN Daniel UAE TEAM EMIRATES + 00' 00'' 3 THOMAS Geraint TEAM SKY + 00' 00'' 4 BARDET Romain AG2R LA MONDIALE + 00' 00'' 5 LATOUR Pierre-Roger AG2R LA MONDIALE + 00' 05'' 6 YATES Adam MITCHELTON - SCOTT + 00' 05'' 7 BUCHMANN Emanuel BORA - HANSGROHE + 00' 05'' 8 MARTIN Guillaume WANTY - GROUPE GOBERT + 00' 08'' 9 MOSCON Gianni TEAM SKY + 00' 08'' 10 BENOOT Tiesj LOTTO SOUDAL + 00' 08'' 11 BILBAO Pello ASTANA PRO TEAM + 00' 08'' 12 CATALDO Dario ASTANA PRO TEAM + 00' 08'' 13 CARUSO Damiano BMC RACING TEAM + 00' 08'' 14 ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA ALPECIN + 00' 08'' 15 JUNGELS Bob QUICK - STEP FLOORS + 00' 08''

Generalklassement no der Etapp