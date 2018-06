© Media-Team Dizzy

No 2016 hëlt den Ultracyclist Ralph Diseviscourt den Challenge vun der Race across America nees an Ugrëff. Virun 2 Joer war de Lëtzebuerger bei senger Première de ganz gudde 4. ginn. De Lëtzebuerger hat deemools fir déi 3.067 Meilen, also knapp 4.935 Kilometer, 10 Deeg, 28 Stonnen an 19 Minutte gebraucht.En Dënschdeg den Owend gëtt den "Dizzy" nees op d'Streck geschéckt. De Lëtzebuerger ass mat senger Ekipp schonn an den USA ukomm. En Donneschdeg hat ee sech op de wäite Wee gemaach.

E puer Fakten

Längt vun der RAAM: 4.935 KilometerHéichtemeter: iwwer 52.000Temperaturen: vun iwwer 40 Grad Celsius bis op 0 Grad CelsiusFlëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter pro DagKaloriëverbrauch: ronn 12.000 Kilokalorië pro Dag

Wat ass d'RAAM?

Bei der Race across America geet et mam Vëlo queesch duerch d'USA. Vun der Westküst bis op d'Ostküst. D’Zäit leeft permanent weider, d’Coureure musse selwer decidéieren, wéini a wéi vill Pause si maache wëllen. Eng wichteg Roll spillt hei d'Ekipp am Hannergrond. Si iwwerhuele während der Course d'Soen an huelen d'Decisioune fir d'Cyclisten, well déi sinn ab engem bestëmmte Punkt dozou net méi fäeg.D'Race across America dat ass 1,5 Mol den Tour de France an der Hallschecht vun der Zäit. Et kann een d'RAAM och mat 56 Marathonen gläichzesetzen an awer kann ee sech net virstellen wat d'Konkurrenten do op sech huelen.Zu Oceanside, wou een Deel vum Film TopGun gefilmt ginn ass, geet et lass, duerno geet et duerch d'Wüst duerch d'Monument Valley, wou Temperaturen ëm 45 Grad op de Ralph Diseviscourt waarden. Virun zwee Joer hat de Lëtzebuerger Problemer mat der Hëtzt, dëst Joer solle Killwesten hëllefen, datt d'Temperatur vum Kierper net esou héich an d'Luucht geet. Da waart mat der Stad Flagstaff e weidere ganz schwierege Passagen. Ganz héich Temperaturen, kaum Wand, laang Bierger mat deels 10-15 %. Duerno geet et iwwert d'Rocky Mountains a Richtung Kansas, wou eng Wieder-Lotterie op d'Ultra-Cycliste waart. Iwwert e puer kleng Koppen gëllt et sech dann op de Schluss ze preparéieren, wou d'Appalache mat ganz géie Bierger waarden, ier et dann heescht an d'Zil ze rullen.

Zil vum Ralph Diseviscourt

Bei senger zweeter Participatioun wëllt de Ralph Diseviscourt ënnert senger Zäit vu virun 2 Joer bleiwen, dobäi soll och eng Plaz um Podium eraussprangen. Während den éischte 40 Stonnen huet sech de Lëtzebuerger virgeholl net ze schlofen, duerno ass virgesinn, datt all 24 Stonnen eng Paus vun 2 Stonne gemaach gëtt. Tëschenduerch solle kuerz Schlofpause vu maximal 15 Minutte gemaach ginn.Duerch de Schlofmanktem an déi grouss Ustrengunge kann et bei den Ultracylisten zu Sekonneschlof, Halluzinatiounen a paranoid Zoustänn kommen. Während de 5.000 Kilometer kann och emol d'Motivatioun feelen an dann ass d'Ekipp vum Coureur gefrot, fir sech eppes afalen ze loossen a sou fir Oflenkung ze suergen.Ee vu senge gréisste Konkurrenten dierft de Christophe Strasser sinn. Den Däitschen huet an de leschte Joeren den Ultracyclissem dominéiert an ass d'RAAM schonn an enger Zäit vun ënner 8 Deeg gefuer, wat bis elo nach kengem anere Coureur gegléckt ass.

Preparatioun an Organisatioun

Fir iwwerhaapt kënnen un den Depart bei der RAAM ze goen, brauch et vill Kilometeren an eng grouss Organisatioun. De Ralph Diseviscourt, dee Papp vun zwee Kanner ass a Vollzäit op enger Bank schafft, huet d'lescht Joer scho mat den éischte Preparatiounen ugefaangen. Onendlech vill Stonnen huet hien an de leschte Méint um Vëlo verbruecht. Fir nieft dem Beruff op déi néideg Stonnen ze kommen, fir den Ultracyclist all Dag mam Vëlo aus dem Éislek an d'Stad schaffen an owes nees heem. Ouni Ënnerstëtzung vu Famill an der Aarbecht géing dat Ganzt net goen.En vue vum Start bei der Race Across America ass de Ralph Diseviscourt am Abrëll un den Depart vun der Race across Italy gaangen. 775 Kilometer an 10.000 Héichtemeter stoungen hei um Stéck um Programm. Um Enn konnt de Lëtzebuerger dunn och souverän d'Course gewannen.

D'Ekipp hannert dem Dizzy

Begleet gëtt den Dizzy vun enger Ekipp vun 13 Mann. Hei mat dobäi beispillsweis Chauffeuren, een Dokter, ee Physiotherapeut, Navigateuren an och ee Media-Team. Si sinn an engem Followcar, deen ëmmer beim Coureur bleiwe muss, an zwee Camperen opgedeelt.E Sonndeg kënnt Dir an engem Artikel d'Leit hannert dem Dizzy kenne léieren.