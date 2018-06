Den Daniel Martin konnt sech no 130 Kilometer uewen um Sommet zu Valmorel behaapten. Hien hat 3 Kilometer virun der Arrivée déi decisiv Attack gesat. Als Zweeten ass den Geraint Thomas iwwert d'Arrivée gefuer, dat mat engem Réckstand vu 4 Sekonnen. Op déi drëtte Plaz ass den Adam Yates op 15 Sekonne gefuer.Neie Leader am General ass no der 5. Etapp den Geraint Thomas. Hien huet eng Avance vun 1 Minutt an 9 Sekonnen op den Damiano Caruso an den Gianni Moscon.De Bob Jungels huet 2 Kilometer virun der Arrivée misse lassloossen an huet um Enn ronn 1 Minutt verluer. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 8. op 2 Minutten an 3 Sekonnen.

Presentatioun vun der Etapp

Op der 5. Etapp ass et e Freideg iwwer 130,5 Kilometer vu Grenoble op Valmorel gaangen. Den Ufank an de Schluss vun der Etapp haten et a sech. Direkt nom Depart hunn nämlech zwee Bierger vun der zweeter Kategorie op d'Coureure gewaart. Fir d'éischt ass et d'Côte de Naysord eropgaangen. E Bierg vun 3 Kilometer, mat am Schnëtt 8,5 Prozent. No 19 Kilometer huet dunn de Col des Mouilles gewaart. Dës Steigung hat eng Längt vun 3,8 Kilometer a war mat 7,2 Prozent e bësse manner géi. No dësen zwou Schwieregkeeten ass et fir d'Coureuren no enger längerer Descente a Richtung Valmorel gaangen, wou ganz zum Schluss vun der Etapp nach e Bierg hors catégorie gewaart huet. Eng Montée vun 12,7 Kilometer an am Schnëtt 7 Prozent géi.

Resumé vun der Etapp



8 Ausreißer mit 2' Vorsprung auf das von @BORAhansgrohe angeführte Feld. Noch 50 km bis zum Schlussanstieg der höchsten Kategorie. ⛰️ #Dauphiné pic.twitter.com/WU1pcRkvPh — Tour de France - DE (@letour_de) June 8, 2018

🏁 - 25 km



Doucement mais surement, l'écart diminue. 12 km avant le pied de Valmorel. ⛰️



Steadily, the gap diminishes. 12 km before the start of the climb to Valmorel. ⛰️



⏱️ + 1'49



📊 https://t.co/3TReDTz5lY #Dauphine pic.twitter.com/i5PzWm4dhz — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 8, 2018

Duerch de Bierg vun der zweeter Kategorie direkt am Ufank vun der Etapp hat sech direkt e Grupp vun 30 Coureuren aus dem Peloton ofgesat. No der Montée sinn dovunner awer nëmmen nach 9 Coureuren iwwereg bliwwen, déi dunn d'Echappée vum Dag forméiert hunn. Mat dobäi waren: Bruno Amirail (FDJ), Dario Cataldo (Astana), Laurens de Plus (Quick-Step Floors), Edward Ravasi (Team Emirates), Nicolas Edet (Cofidis), Matteo Fabbro (Katusha-Alpecin), Alexis Gougeard (AG2R), Carlos Verona Quintanilla (Mitchelton-Scott), Thomas de Gendt (Lotto Soudal).De Cataldo, deen de Biergtrikot op senge Schëlleren huet, huet sech déi 5 Punkte geséchert.An der zweeter Montée vum Dag ass de Grupp vun 9 Leit un der Spëtzt zesumme bliwwen. Hei huet sech den Edet déi 5 Punkte geséchert an de Cataldo huet sech misse mat 3 Punkten zefridde ginn, ma hie bleift nawell un der Spëtzt vun der Biergwäertung. Den Italiener vun der Ekipp Astana hat no den zwee éischte Bierger säin Zil vum Dag erreecht an huet sech zeréck an de Peloton fale gelooss, sou datt an der Echappée nëmmen nach 8 Leit waren.De Spëtzegrupp ass sech lues a lues e Virsprong erausgefuer. 102 Kilometer virun der Arrivée loung dëse bei 2 Minutten a 5 Sekonnen. De Peloton huet awer alles ënner Kontroll gehalen an huet opgepasst, datt den Ecart tëscht dem Spëtzegrupp an dem Peloton net all ze grouss ginn ass. D'Féierungsaarbecht huet haaptsächlech d'Ekipp Sky vum Leader Leader Gianni Moscon iwwerholl.35 Kilometer virun der Arrivée huet Bora-Hansgrohe am Peloton ugefaangen d'Ekipp Sky bei der Tempoaarbecht ze ënnerstëtzen an den Ofstand ass méi kleng ginn. 26 Kilometer virun der Arrivée hat d'Echappée nach e Virsprong vun 1 Minutt a 50 Sekonnen.Den Ecart tëscht dem Peloton an der Echappée ass vu Kilometer zu Kilometer erofgaangen an um Fouss vun der leschter Montée, knapp 12 Kilometer virun der Arrivée, waren nëmmen nach 18 Sekonnen iwwreg. De Grupp vun 8 Leit ass am biergop dann och séier ausernee gefall a mam Ravasi, dem Edet an dem de Plus sinn nëmmen nach dräi Coureuren iwwreg bliwwen.5 Kilometer virum Sommet si mam de Plus an dem Edet déi lescht Coureuren aus der Echappée agefaange ginn. 3,4 Kilometer virun der Arrivée ass den Tempo am Peloton nach eng Kéier eropgaangen an et gouf ëmmer nees Attacken. Den Dan Martin konnt sech aus dem Grupp vun de Favoritten ofsetzen, de Bob Jungels dogéint huet hei misse lassloossen a konnt wéi och de Leader Gianni Moscon dem Tempo net méi mat goen.Den Daniel Martin konnt sech no 130 Kilometer uewen um Sommet zu Valmorel behaapten. Als Zweeten ass den Geraint Thomas iwwert d'Arrivée gefuer, dat mat engem Réckstand vun 4 Sekonnen. Op déi drëtte Plaz ass den Adam Yates op 15 Sekonne gefuer.

Resultat vun der Etapp

Generalklassement no der Etapp