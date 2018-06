© Media-Team Dizzy

D'Ekipp vum Ralph Diseviscourt (10.06.2018) 13 Mann sinn am Hannergrond responsabel, fir datt de Lëtzebuerger sech komplett kann op seng Course konzentréieren.

En Dënschdeg den Owend um 22.21 eiser Zäit hëlt de Ralph Diseviscourt den Depart vun der Race across America. Den Ultracycliste fiert da 4935 Kilometer vun der Westküst bis un d'Ostküst vun den USA ouni gréisser Pausen. Donieft fiert de Ralph Diseviscourt déi komplett Streck eleng. Ouni een Team am Réck wär dat net méiglech.Dëst Joer huet den Ultracyclist,, eng Ekipp vun 13 Mann, déi sech während den nächsten 2 Wochen ëm hie këmmeren.D'Ekipp huet während der Course wichteg Aufgaben, sief et ze kachen, Iesse kafen ze goen, dem Lëtzebuerger de richtege Wee ze weisen (d'Streck ass net gezeechent an et muss ee komplett no engem Roadbook fueren), sech ëm d'Material ze këmmeren an och fir hien iergendwann ze decidéieren.Gutt 10 Deeg dierft de Lëtzebuerger an den USA ënnerwee sinn. Net nëmme fir de Coureur, ma och fir d'Ekipp eng ustrengend Zäit.Plange kann een déi komplett Distanz vu knapp 5.000 Kilometer net. Am Ufank huet een ee geneeën Oflaf, duerno gëtt individuell mam Ralph Diseviscourt gekuckt, wat wéini muss gemaach ginn.Wichteg ass et dowéinst, datt d'Aufgaben am Grupp kloer definéiert sinn. Esou steet fir jidderee fest, firwat en zoustänneg ass an esou weess dann och jiddereen an der Ekipp wat e muss maachen.

Follow-Car

2 Ekippen mat jee 3 Persoune wiessele sech am Follow-Car of. Dëse muss permanent beim Ralph Diseviscourt bleiwen. Am Follow-Car ass déi komplett Navigatioun dran, Kommunikatiounsinstrumenter, d'Vëloen, Iessen, Gedrénks a Gezei.

Camping-Car 1

Eng Ekipp vun 3 Persoune befënnt sech am Camping-Car 1. Hir Aufgab ass et ënnert anerem Liewensmëttel anzekafen, d'Iesse fir de Coureur ze kachen an hei ginn et och Schlofméiglechkeete fir de Ralph Diseviscourt an och d'Ekipp am Follow-Car.

Camping-Car 2

Am zweete Camping-Car 2 ass d'Media-Theam ënnerbruecht. Si suerge fir spektakulär Biller, Interviewen an och Videoen aus der Course. Si funktionéiere relativ autonom a mussen net permanent beim deenen aneren aus dem Team sinn.