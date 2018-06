© afp (Archiv)

Good morning everybody! 😎 Todays stage 2 is a circuit (Frauenfeld - Frauenfeld). 155k / start is at 13h35 😊✌️#tourdesuisse pic.twitter.com/KpzPii4oJt — Tour de Suisse (@tds) 10. Juni 2018

Op den 155 Kilometer vu Frauenfeld op Frauenfeld hunn d'Coureuren zu Herdern am ganze véier Mol de ee Col vun der drëtter Kategorie iwwerfueren. Insgesamt huet et sech awer ëm eng Sprinteretapp gehandelt.Nodeems et während der Etapp verschidden Echappé'en gouf, huet 30 Kilometer de Grupp mam Albasini,Zaccanti,Quemeneur an dem Watson am geféierlechsten ausgesinn. Dës Echappé ass awer och 20 Kilometer virun der Arrivée agefange ginnn, sou dass alles op ee Sprint higedeit huet. Zu dësem sollt et dann och kommen. Hei setzt de Peter Sagan sech in extremis duerch. Dëst ass schonn dem Sagan seng 16. Etappevictoire beim Tour de Suisse. Zweete vun der Etapp gëtt de Fernando Gaviria, virum Nathan Haas. De Ben Gastauer gëtt den 107. op 2 Minutten an 2 Sekonnen.Am Generalklassement ass de Stefan Küng nach emmer den Éischten a soumadder weiderhin am giele Maillot. Hei léit de Ben Gastauer op der 84. Plaz mat engem Retard vun 3:12 Minutten.