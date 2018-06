© afp (Archiv)

Presentatioun vun der Etapp

Och um leschten Dag sinn d'Coureure nach eng Kéier richteg gefuerdert ginn. Vu Moûtiers op Saint-Gervais-les-Bains hunn op den 136 Kilometer vill Schwieregkeeten gewaart. Net manner ewéi véier Col'en vun der éischter Kategorie huet de Peloton missen hannert sech bréngen.

Resumé vun der Etapp

Chute vum Bob Jungels

⏪🔻 Revivez cet incroyable dernier kilomètre ! 😱

⏪🔻 Relive this amazing last kilometer! 😱#Dauphiné pic.twitter.com/77LZdWtW73 — Critérium du Dauphiné (@dauphine) 10. Juni 2018

Eng schwaarz Etapp war et fir de Bob Jungels. De Lëtzebuerger Champion krut ronn 23 Kilometer virun der Arrivée ee Stroosseschëld ze paken an ass nawell elle gefall. De Jungels ass d'Etapp zwar op een Enn gefuer mee verléiert schlussendlech als 64. iwwer 18 Minutten. RTL Informatioune no ass de Bob Jungels awer net schlëmmer blesséiert.D'Etappevictoire séchert sech um leschten Dag den Adam Yates, virum Daniel Navarro Garcia an dem Romain Bardet. Am leschte Bierg waren et nach 13 Favoritten déi sech un der Spëtzt vun der Course erëmfonnt hunn. Hei gouf dann och immens vill attackéiert a probéiert. Virun allem de Romain Bardet huet eng sëlleche Kéiere versicht ee Lach op déi anner Coureuren erauszefueren. Dëst sollt dem Fransous awer net esou richteg geléngen. Wéi de Navarro sech dunn ee Lach vu 15 Sekonnen hat, huet de Spuenier ewéi de séchere Gewënner ausgesinn. Do hat hien awer d'Rechnung ouni den Adam Yates gemaach. Mat enger spektakulärer Acceleratioun an de leschte Meteren iwwerhëlt Mitchelton-Scott Coureur de Navarro nach a wënnt domadder déi lëscht Etapp.Am General gëtt et eng Schlussvictoire vum Geraint Thomas, eng Minutt virum Adam Yates an 1:47 Minutt virum Romain Bardet.De Bob Jungels gëtt am General um Enn de 25. op 22:24 Minutten.

Resultat vun der Etapp

Adam Yates 3:52:34 Daniel Navarro Garcia (0:00:04) Romain Bardet (0:00:09) Emanuel Buchmann (0:00:14) Geraint Thomas (0:00:19) Daniel Martin (0:00:24) Damiano Caruso (0:00:24) Guillaume Martin (0:00:28) Pierre Latour (0:00:35) Pierre Roland (0:00:41)

Generalklassement no der tapp