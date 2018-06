© afp

De Fabien Grellier (Direct Energie), de Filippo Zaccanti (Nippo Vini Fantini) an de Calvin Watson (Aqua Blue Sport) hunn de Spëtzegrupp vum Dag forméiert. De Spëtzentrio hat eng maximal Avance vu ronn 6 Minutten op de Peloton. Ënnerwee huet de Watson awer misse lassloossen, dofir konnt sech mam Juul-Jensen awer een anere Coureur ofsetzen an opschléissen. 9 Kilometer virun der Arrivée si si dunn awer erëm ageholl ginn.Um Enn koum et dunn zu engem Massesprint, wou sech den Italiener Sonny Colbrelli virum Kolumbianer Fernando Gaviria an den Slowak Peter Sagan behaapte konnt. De Ben Gastauer gouf den 63. op 27 Sekonnen.Am General féiert weider de Schwäizer Stefan Küng, dat mat 3 Sekonne Virsprong op seng Teamkomerode Greg van Avermaet, Richie Porte an Tejay van Garderen. Am General ass de Lëtzebuerger de 70. op 3 Minutten an 39 Sekonnen.