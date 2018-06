X

© Media-Team Dizzy

De 7. Juni ass et fir de Ralph Diseviscourt a säin 13 Mann groussen Equipage iwwert de grousse Pull an d'USA gaangen. Hei huet ee sech déi lescht Deeg op den Depart en Dënschdeg den Owend preparéiert.Langweileg war et déi puer Deeg virum Depart net. Op der Plaz huet villes nach missen organiséiert ginn.Fir d'éischt goufen no der Landung zu Los Angeles déi 3 Gefierer ofgeholl an dunn ass et a Richtung Oceanside gaangen, do wou en Dënschdeg den Owend den Depart fält.En Deel vun der Ekipp ass op der Plaz bliwwen, fir sech ëm d'Umeldung, den Equipement vun den Autoen an och ëm d'Akeef, fir déi éischt Deeg, ze këmmeren.Fir de Ralph Diseviscourt a säi Media-Team ass et op Borrego Springs an d'Wüst gaangen. Zil war et sech un déi héich Temperature vun iwwer 40 Grad Celsius ze gewinnen. 2016 hunn déi him d'Liewen nämlech richteg schwéier gemaach an de Lëtzebuerger war deemools kuerz virdrun opzeginn.Fir dëst Joer besser mat der Hëtzt eens ze ginn, an een iwwerhëtze vum Kierper ze vermeiden, huet den Ultracycliste Killwesten dobäi, och dës goufen an der Wüst getest.Op der Plaz huet de Ralph Diseviscourt och nach d'Descente vum Glass Elevator op Borrego Springs getest. Hei geet et op enger Streck vun 10 Meilen vun 1250 op 250 Héichtemeter erof a vun 22 op gutt 40 Grad Celsius.E Méindeg war déi offiziell Pressekonferenz mat de Favoritten op d'Victoire, wou och de Ralph Diseviscourt mat dobäi war.Ee vu senge gréisste Konkurrenten ass de Christophe Strasser. Den Éisträicher huet d'RAAM scho 4 Mol gewonnen an hält och de Streckerekord mat 7 Deeg 15 Stonnen a 56 Minutten.

© Media-Team Dizzy

Ier en Dënschdeg den Owend de Startschoss fält, huet et fir de Ralph Diseviscourt an de leschte Stonnen nach emol geheescht d'Been héich leeën a seng Energiespäicheren opfëllen.De Startschoss fir de Lëtzebuerger a seng 13 Mann grouss Ekipp fält en Dënschdeg den Owend um 22.21 Auer eiser Zäit.

Wat ass d'Race across America?

Bei der Race across America geet et drëm, 4.935 Kilometer um Stéck mam Vëlo ze fueren. Vun der Westküst geet et queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst, wou d'Arrivée ass. De Ralph Diseviscourt ass no 2016 fir déi zweete Kéier um Depart an dat als Solo-Cyclist. De Lëtzebuerger muss déi komplett Stréck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss fält den 12. Juni. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl déi komplett Stréck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren. 2016 war hien op déi 4. Plaz komm.Längt vun der RAAM: 4.935 KilometerHéichtemeter: iwwer 52.000Temperaturen: vun iwwer 40 Grad Celsius bis op 0 Grad CelsiusFlëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter pro DagKaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal pro Dag