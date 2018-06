© Screenshot L'Equipe

Bei ganz schlechtem Wieder goung et en Dënschdeg op der 4. Etapp vum Tour de Suisse iwwer 189,2 Kilometer vu Gansingen op Gstaad. Et huet déi komplett Etapp iwwer gereent.No nëmmen e puer Kilometer konnt sech en Dënschdeg ee Spëtzegrupp vu 6 Leit ofsetzen, dorënner de Christopher Juul-Jensen (Mitchelton – Scott), de Silvan Dillier, Nans Peters (AG2R La Mondiale), den Nathan Brown (EF-Drapac), de Mark Christian (Aqua Blue Sport) an de Paul Ourselin (Direct Energie).Am Saanenmöser, dem leschte bierg vum Dag hu sech dunn aus dem Spëtzegrupp eraus de Juul-Jensen an de Peters ofgesat. De Peters huet du kuerz drop de Juul-Jensen stoegelooss an huet sech eleng Richtung Arrivée gemaach.Den Tempo am Peloton war awer immens héich, esou dass de Peloton immens kleng gi war. De, deen e Méindeg schonns eng staark Performance gewisen hat, konnt nom Sommet de Peters nees anhuelen an huet säi Begleeder um Flaachen einfach stoegelooss an um Enn konnt hie sech ganz knapps virum Peloton an d'Zil retten, fir d'Etapp ze gewannen.De Sprint aus dem Peloton eraus wënnt de Michael Matthews virum Yves Lampaert an dem Peter Sagan. De Peloton hat um Enn ee retard vun 8 Sekonnen op de Gewënner. De Peters konnt nach ageholl ginn.Debleift iwwerdeems de Leader am General, dat mat nach ëmmer 3 Sekonnen Avance op seng Teamkomeroden Greg van Avermaet, Richie Porte an Tejay van Garderen.Dekoum en Dënschdeg op déi 56. Plaz, dat mat och 8 Sekonne Réckstand op de Gewënner Juul-Jensen. Am General ass de Lëtzebuerger elo den 59, dat op 3 Minutten an 39 Sekonnen.