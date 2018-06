© Media-Team Dizzy

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'2. Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren.De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

© Screenshot

Den Iwwerbléck vum 1. Dag

RAAM: Reaktioun vum Martin Bäumler



Zanter en Dënschdeg den Owend um 22.21 Auer ass de Ralph Diseviscourt ënnerwee bei der RAAM. Déi éischt 10 Stonnen um Vëlo si gutt Verlaf. Nom Depart zu Oceanside ass et relativ séier fir de Lëtzebuerger a Richtung Borreo Springs an d'Wüst gaangen, wou et wéi erwaart iwwer 40°C waren. E Mëttwoch de Moien um 8.30 ass den "Dizzy" 283 Kilometer gefuer. An den USA geet et elo an d'Nuecht eran an do wäerten Temperaturen e bësse falen, da wäert et och méi liicht ginn, fir ze fueren.Op den éischte Kilometer hat de Ralph Diseviscourt de Christoph Strasser am Genéck hänken, well de 4-fachen RAAM Gewënner kuerz nom Lëtzebuerger gestart war. Bei Kilometer 205 huet den Éisträicher de Lëtzebuerger dunn awer iwwerholl an elo ka sech den "Dizzy" op der zweeter Plaz komplett op sech konzentréieren.

Déi nächst Stonnen ass nach keng länger Paus beim Ralph Diseviscourt geplangt. Hie wäert déi ganz Nuecht duerchfueren.

Wat ass bis elo geschitt?