© twitter/tds

E Mëttwoch stoung déi éischt richteg schwéier Etapp beim Tour de Suisse um Programm, dat mat Arrivée um Sommet. Iwwer 155 Kilometer goung et vu Gstaad op Leukerbad.Zum Ufank vun der Etapp stoung ee Bierg vun der 1. Kategorie um Programm an zum Schluss ee vun der Hors Kategorie, ier et d'Schlussmontée eropgaangen ass, ee Bierg vun der 1. Kategorie.De Spëtzegrupp vum Dag gouf vu 6 Leit dominéiert, dat waren de Silvan Dillier (Ag2r), den Daniel Oss (Bora Hansgrohe), de Jasper Stuyven (Trek Segafredo), de Jakobus Smit (Katusha Alpecin), de Lawrence Warbasse (Aqua Blue Sport) an de Paul Ourselin (Direct Energie).An de Bierger ass dëse Grupp awer ëmmer nees auserneegefall, dat well virun allem de Warbasse ëmmer erëm den Tempo ugezunn huet, esou dass hien op eemol eleng ënnerwee war.Dono gouf hien awer vum Lilian Calmejane iwwerholl a ronn 11 Kilometer virun der Arrivée och vum Peloton ageholl. 4 Kilometer méi spéit war dunn och de Calmejane ageholl.Du koum eng Attack vum Mikel Landa, wou de Küng selwer hannendrugefuer ass, dat sollt hien awer bereien, well 5,5 Kilometer virun der Arrivée, an der Schlussmontée huet dunn de Leader Stefan Küng misse lassloossen.Zesumme mam Landa hate sech nach de Francois Bidard (Ag2r) an de Hugh Carthy (EF) ewechgemaach. Allerdéngs huet de Bidard séier misse lassloossen a kuerz méi spéit och de Carthy. Dem Landa säin Tempo war einfach ze héich.200 Meter virun der Arrivée ass de Landa dunn awer vum Peloton, wou nach ronn 20 Coureuren dra waren, ageholl ginn.Um Enn wënnt den Diego Ulissi am Sprint de biergop, dat virum Enric Mas an dem Tom-Jelte Slagter.De Stefan Küng verléiert e Mëttwoch 3 Minutten an 23 Sekonnen an domat och de Leadermaillot. Ee klengen Trouscht dierft awer sinn, dass ee vu sengen Teamkomeroden de giele Maillot iwwerhëlt an zwar de Richie Porte. Den Australier huet eng Avance vun 20 Sekonnen op déi zwee Hollänner Wilco Kelderman a Sam Oomen.