Zanter en Dënschdeg den Owend um 22.21 Auer eiser Zäit ass den "Dizzy" bei der der Race across America am Asaz.

© Media-Team Dizzy

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

En Donneschdeg de Moien um 8.30 Auer eiser Zäit. © Screenshot

Den Iwwerbléck vum 2. Dag

Och no iwwer 24 Stonne rullt et beim Ralph Diseviscourt nach ëmmer gutt. En Donneschdeg de Moien um 8.20 Auer eiser Zäit ass de Lëtzebuerger ënnerwee op Flagstaff. D'Streck bis dohinner ass ganz schwéier an et geet deels Kilometerwäit Biergop. Tëscht Congress a Prescott waren et bal 80 Kilometer.An der Nuecht op en Donneschdeg (eiser Zäit) hat de Ralph Diseviscourt nach eng weider Paus gemaach. Hei gouf et eppes ze iessen, ze drénken, eng Massage an d'Been goufen am Schiet e bëssen héich geluecht.

En Donneschdeg de Moien um 8.30 Auer huet de Ralph Diseviscourt 846 Kilometer hanneru sech bruecht. Déi éischt 1000 Kilometer vun den 4.935 Kilometer sinn domadder gläich gepackt.De Lëtzebuerger läit weider op der zweeter Plaz hannert dem Christoph Strasser, dee mëttlerweil bei Kilometer 1.065 ukomm ass. Och dëst Joer schéngt kee Kraut géint de 4-fachen RAAM-Gewënner gewuess ze sinn.

Wat ass bis elo geschitt?