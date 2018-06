© twitter/thewomenstour

En Donneschdeg goung et op der 2. Etapp vum OVO Energy Women's Tour iwwer 145 Kilometer vu Rushden op Daventry.Et war een nervöse Start, well et stounge fréi zwou Sprintwäertungen um Programm an do wollten d'Favoritinne sech natierlech d'Bonifikatiounssekonne sécheren. Esou konnt sech beim éischte Sprint d'Coryn Rivera virum Lotta Lepistö an dem Amy Pieters duerchsetzen. Nëmme 5 Kilometer méi spéit, beim zweete Sprint hat awer eng aner Damm d'Nues vir. Dani Rowe war hei am séiersten, dat virum Coryn Rivera an dem Marianne Vos.No dësem Sprint konnt sech dunn awer eng Cyclistin ofsetzen. D'Maaike Boogaard huet direkt nom Sprint attackéiert a si konnt och ee Lach opmaachen. D'Cyclistin vun der Ekipp BTC City Ljubljana konnt sech séier eng Avance vun iwwert 1 Minutt erausfueren.Hir maximal Avance louch bei 4 Minutten, deen ass dunn awer relativ séier gefall, esou dass d'Boogaard bei Kilometer 89 nees ageholl gouf.Dëst ass och dem Christine Majerus entgéint komm, well esou konnt si déi éischt Biergwäertung vum Dag gewannen an esou weider Punkte sammelen, fir hir Avance auszebauen.35 Kilometer virun der Arrivée gouf et dunn eng Attack aus dem Peloton eraus. Et hate sech mam Marianne Vos, Dani Rowe, Elisa Longo Borghini a Kasia Niewiadoma 4 Cyclistinnen aus dem Stëbs gemaach. Si konnte kuerz drop awer nees ageholl ginn, ma duerch deen héijen Tempo am Peloton waren hei nëmme méi ronn 30 Cyclistinnen am éischte Grupp.Ewéi et dunn den Newnham Hill eng éischte Kéier eropgaangen ass, hat d'Christine Majerus awer hier Problemer, fir matzehalen. D'Elisa Longo Borghini war als Éischt uewen um Sommet. Dëse Bierg huet méi spéit nach eemol missen absolvéiert ginn an dono waren et nach 2,3 Kilometer bis op d'Arrivée.Et gouf do virdrun awer weiderhin nach vill Attacken, et war immens onroueg am Peloton, ma richteg fortkomme sollt keen.D'Entscheedung ass eréischt an de leschte Kilometer gefall an um Enn konnt sech d'Coryn Rivera géint d'Marianne Vos duerchsetzen, dat ëm nëmmen e puer Zentimeter. D'Christine Majerus kënnt um Enn op déi gutt 3. Plaz.Am General iwwerhëlt d'Rivera elo och d'Féierung. Si huet 15 Sekonnen Avance op d'Dani Rowe a 16 Sekonnen Avance op d'Marianne Vos. Hei ass d'Christine Majerus elo déi 5. op 19 Sekonnen.Am Biergklassement ass d'Christine Majerus elo déi 2. hannert dem Elisa Longo Borghini.

D'Klassement vun der 2. Etapp

1 RIVERA Coryn 21 Team Sunweb 04:08:062 VOS Marianne 101 Waowdeals Pro Cycling Team ST3 MAJERUS Christine 14 Boels Dolmans Cyclingteam ST4 ROWE Danielle 105 Waowdeals Pro Cycling Team ST5 ELVIN Gracie 74 Mitchelton Scott ST6 FERRAND PREVOT Pauline 5 Canyon // Sram Racing ST7 CONFALONIERI Maria Giulia 161 Valcar Pbm ST8 BUJAK Eugenia 141 Btc City Ljubljana ST9 BUURMAN Eva 91 Trek - Drops ST10 LONGO BORGHINI Elisa 55 Wiggle High5 ST

Generalklassement no der 2. Etapp

1 RIVERA Coryn 21 Team Sunweb 07:22:222 ROWE Danielle 105 Waowdeals Pro Cycling Team 153 VOS Marianne 101 Waowdeals Pro Cycling Team 164 PIETERS Amy 15 Boels Dolmans Cyclingteam 175 MAJERUS Christine 14 Boels Dolmans Cyclingteam 196 LONGO BORGHINI Elisa 55 Wiggle High5 217 BUJAK Eugenia 141 Btc City Ljubljana 238 BUURMAN Eva 91 Trek - Drops ST9 CONFALONIERI Maria Giulia 161 Valcar Pbm ST10 FERRAND PREVOT Pauline 5 Canyon // Sram Racing ST