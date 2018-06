© twitter/tds

Op der 6. Etapp vum Tour de Suisse goung et iwwer 186 Kilometer vu Fiesch op Gommiswald. Et stoungen zwee uerdentlech Bierger um Programm, dat war de Furka-Pass an de Klausenpass. Kuerz virun der Arrivée stoung nach eng kleng Montée um Programm, ier et op d'Arrivée gaangen ass.14 Coureure konnte sech fréi ofsetzen, dat waren den Nathan Haas (Katusha), Sören Kragh Andersen (Sunweb), Cyril Gautier (Ag2r), Magnus Cort Nielsen (Astana), Gorka Izagirre (Bahrain Merida), Patrick Konrad (Bora), Michael Gogl (Trek), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Sep Vanmarcke (EF), Maarten Wynants (Lotto Jumbo), Michal Golas (Sky), Mark Christian (Aqua Blue), Perig Quemeneur (Direct Energie), Rein Taaramae (Direct Energie) an den Tim Declerq (Quick Step).Vum Spëtzegrupp sinn awer ëmmer erëm verschidde Leit zeréckgefall. Du war et awer de Rein Taaramae, dee sech entschloss huet, fir ze attackéieren an eleng fortzefueren.Um Klausenpass, dee ronn 45 Kilometer virun der Arrivée war, hat den Taaramae ronn 1 Minutt Avance op seng Verfolger, déi nach knapp 2 an hallef Minutt Avance op de Peloton haten. De Peloton huet dunn awer missen an d'Pedallen drécken, well duerch de Maxime Monfort war de giele Maillot vum Richie Porte a Gefor.Den Taaramae huet dunn awer op seng Verfolger gewaart, mat him waren dunn den Haas, Kragh Andersen, Izagirre, Gogl, Monfort, Christian an de Gautier un der Spëtzt. Si hate 34 Kilometer virum Zil 3 an hallef Minutt Avance op de Peloton, dee sech nawell schwéier gedoen huet.2,2 Kilometer virun der Arrivée huet sech dunn aus der Echappé eraus de Gogl ofgesat. Iwwerdeems hat de Peloton nëmmen nach 45 Sekonne Retard. Um Enn ass de Gogl agebrach an de Kragh Andersen konnt hien iwwerhuelen an d'Etapp gewannen. Am Peloton hat de Porte attackéiert an hien huet jidderee stoegelooss. Um Enn gëtt hien de 6. op 27 Sekonnen. De Ben Gastauer kënnt op déi 59. Plaz mat engem Retard vun 3 Minutten a 25 Sekonnen.Am General huet de Porte elo 32 Sekonnen Avance op de Wilco Keldermann an de Sam Oomen. Déi zwee Hollänner fueren allebéid fir d'Ekipp Sunweb. Hei ass de Ben Gastauer de 50. op 15 Minutten an 9 Sekonnen.