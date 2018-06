© Media-Team Dizzy

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

Den Iwwerbléck vum 3. Dag

Den Dizzy iwwert seng Problemer (15.06.2018) Während dem zweeten Dag hat de Ralph Disevisocurt bei der Race across America liicht Problemer, déi sinn awer iwwerwonnen.

No e puer Schwieregkeete während dem zweeten Dag rullt et beim Ralph Diseviscourt elo erëm ganz gutt. D'Glace tëschenduerch schéngt dem Lëtzebuerger richteg gutt gedoen ze hunn.E Freideg an der Nuecht um 1.30 Auer eiser Zäit ass den Dizzy schonn zanter iwwer 51 Stonnen ënnerwee. Knapp 1.300 Kilometer huet de Lëtzebuerger hanneru sech bruecht.De Ralph Diseviscourt ass den Ament am Utah, wou et duerch de Monument Valley geet. De Mexican Hat huet den Dizzy scho passéiert elo geet et a Richtung Time Station 13 vu 54 zu Montezuma Creek.300 Meile geet et nach duerch Bierger an eng wonnerschéi Landschaft, duerno gëtt et da flaach.An de leschte Stonne huet den Dizzy keng länger Paus méi gemaach.E Freideg de Moien um 7 Auer ass de Ralph Diseviscourt bei der Time Station 14 zu Cortez ukomm. 1.421 Kilometer si gefuer. Un der Spëtzt de Christoph Strasser mat iwwer 1.600 Kilometer. Da kënnt den Dizzy an hannert dem Lëtzebuerger läit den Thomas Mauerhofer op der 3. Plaz mat 1.393 Kilometer.

Wat ass bis elo geschitt?