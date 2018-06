E Freideg stoung op der 7. Etapp am Tour de Suisse eng Biergetapp um Programm. Iwwer 170km goung et vun Eschenbach op Arosa.

© AFP (Archiv)

Den Nairo Quintana war e Freideg op der 7. Etapp vum Tour de Suisse dee Stäerksten. De Kolumbianer vun der Ekipp Movistar hat zu Arosa e Virsprong vun 22 Sekonnen op den Dän Jakob Fuglsang an den Australier Richie Porte.De Ben Gastauer huet um Freideg als 53. 13 Minutten an 20 Sekonne verluer.Am General bleift de Richie Porte a Féierung. De Coureur vu BMC huet nach eng Avance vu 17 Sekonnen op den Nairo Quintana. Drëtten ass den Hollänner Wilco Kelderman op 52 Sekonnen.De Ben Gastauer huet als 46. e Réckstand vun 28 Minutten an 11 Sekonnen.