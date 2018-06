© pressephoto (archiv)

Déi 4. Etapp huet iwwer 131,5 km vun Evesham op Worcester gefouert a war eng Etapp fir d'Sprinter. Als éischten iwwert den Zielstrëch ass d'Teamkollegin vum Christine Majerus an Dänin Amalie Dideriksen gefuer. Zweeten gouf d'Lotta Lepistö aus Finnland virum Marianne Vos aus Holland.D'Christine Majerus ass zäitgläich als 15. op der Arrivée ukomm. D'Lëtzebuergerin war puer Kilometer nom Départ an eng Chute verwéckelt, no där 5 Coureuren hu missen opginn mee d'Christine Majerus hat nach eng kéier Chance an huet just kleng Blessuren dovu gedroen.Am General bleift d'Coryn Rivera mat enger Avance vu 14 Sekonnen op d'Marianne Vos am Leadermaillot. D'Christine Majerus bleift op 25 Sekonnen weiderhin op der 5. Plaz.