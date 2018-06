© afp (Archiv)

Et war eng Etapp bei där 6 Tier ronderëm Bellinzona iwwert insgesamt 124 km gefuer goufen. E puer Coureuren haten sech am Ufank vun der Course ofgesat mee och de leschten gouf dann awer 6 km virun der Arrivée agefaangen.Et ass dunn zum Sprint komm a gewannen konnt de Fransous Arnaud Démare (FDJ) virum Kolumbianer Fernando Gaviria (QST) an Norweger Alexander Kristoff (UAD). Op déi véiert Plaz koum de Peter Sagan (BOH). De Ben Gastauer ass als 54. a mat der gläicher Zäit wéi de Gewënner iwwert d'Arrivée gefuer.De Richie Porte bleift am General op der 1. Plaz an dat mat 17 Sekonnen virum Vainqueur vun der 7. Etapp dem Nairo Quintana. De Ben Gastauer bleift de 46. op 28 Minutten an 11 Sekonnen.