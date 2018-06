Zanter en Dënschdeg den Owend 22.21 Auer eiser Zäit ass de Ralph Diseviscourt bei der Race across America am Asaz. 2.468km vun 4.935 si gepackt.

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

E Sonndeg de Moien um 8.30 Auer eiser Zäit. © Screenshot

© Screenshot

Den Iwwerbléck vum 5. Dag

© Media-Team Dizzy

Extrait Ralph Diseviscourt (1)



No 4 Deeg an 8 Stonnen huet de Ralph Diseviscourt e Sonndeg de Moien géint 7 Auer eiser Zäit d'Hallschent vun der Race across America gepackt. De Lëtzebuerger ass bei Kilometer 2.468 ukomm.De Lëtzebuerger ass op der éischter Hallschent vun der RAAM eng Moyenne vun 30,7,km/h gefuer, bei 17.510 Héichtemeter.Um 8.30 Auer ass de Ralph Diseviscourt ënnerwee op d'Time Station 27. Op där virdrun hat hie sech nach eng Kéier fir eng Stonn schlofe geluecht an hat och eppes Waarmes giess.Den Dizzy ass weider gudder Deng an huet weider d'Zil et op de Podium ze packen an ënnert den 10 Deeg vun 2016 ze bleiwen. Gutt fir d'Motivatioun sinn déi vill positiv Messagen, déi hie vu Famill, Frënn a Fans während de leschten Deeg kritt huet.

© Media-Team Dizzy

E Sonndeg de Moien um 9 Auer ass de Ralph Diseviscourt nach ëmmer den Zweeten am Klassement vun den Hären. De Lëtzebuerger huet bei Kilometer 2.510 e Réckstand vu 400 Kilometer op de Leader Christoph Strasser an e Virsprong vun 30 Kilometer op den Drëtten Thomas Mauerhofer. Op der 4. Plaz läit den Andy Christensen mat engem Réckstand vu knapp 400 Kilometer op den Dizzy.

Wat ass bis elo geschitt?