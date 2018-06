© pressphoto (Archiv)

Op der 5. a leschter Etapp ass et bei der OVO Energy Women's Tour iwwer 122,6 Kilometer vun Dolgellau op Colwyn Bay gaangen. D'Decisioun op der leschter Etapp ass am Sprint gefall. Hei war d'Finnin Lotte Lepistö déi Séierst. Plazen zwee an dräi ware fir d'Italienerin Giorgia Bronzini an d'Hollännerin Marianne Vos. D'Christine Majerus ass an der nämmlechter Zäit op déi 9. Plaz gefuer.D'Schlussvictoire vun der Women's Tour geet no 5 Etappen un d'Coryn Rivera. D'Amerikaner setzt sech mat engem Virsprong vun 11 respektiv 25 Sekonne virun der Hollännerin Marianne Vos an der Britin Danielle Rowe duerch. D'Christine Majerus verpasst de Podium knapp a gëtt déi Véiert op 27 Sekonnen.