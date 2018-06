© AFP

Op der 9. a leschter Etapp vum Tour de Suisse war de Stefan Küng vun der Ekipp BMC de Séiersten. De Schwäizer hat no 34 Kilometer e Virsprong vu 19 Sekonnen op den Dän Sören Kragh Andersen. Als Drëtten huet sech den US-Amerikaner Tejay van Garderen op 23 Sekonne klasséiert.De Richie Porte séchert sech um Enn de General. Hannert dem Australier gouf d'Klassement duerch d'Zäitfueren nach eng Kéier op d'Kopp gehäit. De Jacob Fuglsang huet sech vun der 6. op déi 2. Plaz verbessert. Den Dän konnt dem Porte e puer Sekonnen ofknäppen, awer net genuch, sou datt e Réckstand vun 1 Minutt an 2 Sekonnen iwwreg bliwwen ass. Den Nairo Quintana muss sech mat der drëtter Plaz zefridde ginn, dat mat engem Réckstand vun 1 Minutt an 12 Sekonnen.De Ben Gastauer ass op der leschter Etapp den 59. op 2 Minutten a 37 Sekonne ginn. Fir de Lëtzebuerger spréngt am Schlussklassement déi 46. Plaz mat engem Retard vun 29 Minutten a 44 Sekonnen eraus.

Resultat vun der 9. Etapp

1 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 0:39:442 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:00:193 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:00:234 Maciej Bodnar (Pol) Bora - Hansgrohe 0:00:265 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:266 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:00:377 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton - Scott 0:00:378 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:00:389 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 0:00:4410 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 0:00:46

Schlussklassement

1 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 29:28:052 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 0:01:023 Nairo Alexander Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:124 Enric Mas Nicolau (Spa) Quick Step Floors 0:01:205 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 0:01:216 Simon Špilak (Slo) Team Katusha - Alpecin 0:01:477 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 0:01:528 Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNL - Jumbo 0:01:599 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:2710 Arthur Vichot (Fra) Groupama - FDJ 0:02:41