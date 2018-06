© FSCL

Fir d'éischte Kéier gouf dëst Joer am Cyclissem de Champion bei den Espoiren am Kader vum 3-Länner-Chammpionnat gesicht. 164 Cyclisten aus der Schwäiz, Däitschland a Lëtzebuerger hunn déi 164 Kilometer laang Course zu Unna an Däitschland an Ugrëff geholl.Um Enn koum et zu engem Sprint hei war de Max Kanter virum Jonas Rutsch an dem Lukas Rüegg dee Séiersten. De Pit Leyder huet sech als Véierte klasséiert, gëtt domadder beschte Lëtzebuerger an ass Champion bei den Espoiren. Sëlwer goung am Lëtzebuerger Championnat un de Luc Wirtgen a Bronz krut de Colin Heiderscheid.