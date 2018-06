De Philippe Goessens, den Tim Diederich an de Lex an de Laurent Reichling fueren am Juli eng Transalp-Course mam Mountain Bike.

De Philippe Goessens, den Tim Diederich an de Lex an de Laurent Reichling sinn aus der Lëtzebuerger Vëloszeen a verbanne bei der Transalp dat sportlecht mam gudden Zweck. Während der Course a mat Gadgete sollen esou vill Sue wéi méiglech gesammelt ginn an déi ginn dann u Cycling4Health gespent. D'Associatioun setzt sech an der Lutte géint de Kriibs an.