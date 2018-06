X

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

E Méindeg de Moien um 7.45 Auer eiser Zäit. © Screenshot

© Screenshot

Den Iwwerbléck vum 6. Dag

De Sheriff huet d'Team Dizzy frëndlech empfaangen. © Media-Team Dizzy

De Ralph Diseviscourt huet net nëmmen hei am Land vill Fans a Supporter. Och an den USA féiwere se mam Lëtzebuerger Ultracyclist mat. Op der Time Station 30 zu Fort Scott gouf hie vun enger Famill am Gaart schonn erwaart. Mat Iessen a Gedrénks gouf d'Ekipp aus dem Grand-Duché empfaangen. All ze laang huet den Dizzy sech awer net konnten ophalen, well nach ass déi drëtte Plaz am General net sécher. No engem kuerzen Tëschestopp ass et dunn nees op de Vëlo gaangen.E Méindeg de Moien um 5.30 Auer eiser Zäit ass de Ralph Diseviscourt bei der Time Station 31 zu Weaubleau ukomm. Hei gouf et eng Paus vun 30 Minutten. De Lëtzebuerger ass elo net méi am Kansas, ma am Bundesstaat Missouri ënnerwee. De Wand bléist hei net méi esou staark, dofir geet et elo awer nees erop an erof, och wa keng richteg Bierger op den Dizzy waarden. D'Temperaturen, déi sinn och erëm geklommen a léie bei iwwer 30°C.D'Taktik, déi drëtte Plaz am General ofzesécheren, geet den Ament voll op. E Méindeg de Moien um 8 Auer eiser Zäit ass de Ralph Diseviscourt 3.015 Kilometer gefuer an huet e Virsprong vu ronn 60 Kilometer op den Thomas Mauerhofer op der drëtter Plaz.Un der Spëtzt läit weiderhi souverän de Christoph Strasser. Hien huet schonn 3.505 Kilometer an de Been.Geplangt ass vun der Ekipp, an den nächste Stonne keng Paus ze maachen. An den USA ass et elo Nuecht an dofir wëllt een dovunner profitéieren, fir bei méi niddregen Temperature Kilometer ze maachen.

Loosst déi 1. Hallschent vun der RAAM nach emol Revue passéieren

Klickt Iech duerch d'Fotoe vun der 1. Hallschent. © Media-Team Dizzy

De Ralph Diseviscourt huet iwwert d'Hallschent vun der Race across America 2018 scho gepackt. Kuckt hei d'Fotoe vun den éischten 2.448 Kilometer.

Wat ass bis elo geschitt?