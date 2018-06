X

No 2016 huet de Ralph Diseviscourt d'Race across America eng zweete Kéier bezwongen. Den 12. Juni um 22.21 Auer eiser Zäit war den Dizzy zu Oceanside un der Westküst vun den USA un den Depart gaangen. E Freideg de Moien huet de Lëtzebuerger et gepackt an ass zu Annapolis un der Ostküst vun den USA mat sengem Vëlo ukomm.Seng Ziler, fir gesond unzekommen, ënner 10 Deeg ze bleiwen an op de Podium ze kommen huet de Lëtzebuerger erreecht. Um Enn huet den Dizzy mam Vëlo fir déi 4.935 Kilometer an 52.000 Héichtemeter 9 Deeg 12 Stonnen an 33 Minutte gebraucht a gëtt deen excellenten Zweeten.Fir de Ralph Diseviscourt an déi 13 Mann grouss Ekipp am Hannergrond geet domadder eng erfollegräich RAAM 2018 op een Enn.Eng Race across America, déi och dës Kéier jidderengem kierperlech a mental alles ofverlaangt huet. Och wat d'Wieder ugeet, war dëst Joer alles dobäi. Vun iwwer 40°C, iwwer eng héich Loftfiichtegkeet, Reen, Donnerwiederen, bis bei staarke Wand. Alles dat huet de Ralph Diseviscourt awer net opgehalen.De Ralph Diseviscourt a seng Ekipp kënne sech elo op ee Bett a Schlof freeën. Virun allem den Dizzy däerf elo no 9 Deeg och emol méi wéi nëmmen e puer Minutten schlofen. Ufank nächster Woch geet et fir d'ganz Ekipp no der erfollegräicher Missioun dann zeréck op Lëtzebuerg.D'Race across America huet dëst Joer de Christoph Strasser gewonnen. Den Éisträicher ass en Donneschdeg no 8 Deeg 1 Stonn an 23 Minutten ukomm. Fir de Strasser ass et déi 5. Victoire bei der RAAM. Hien ass den Ament wuel de weltwäit beschten Ultracyclist. Hien huet d'RAAM op en Neits dominéiert an hat iwwer 600 Kilometer Virsprong op de Ralph Diseviscourt.

D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

