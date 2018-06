X

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

En Dënschdeg de Moien eiser Zäit vum 8 Auer. © Screenshot

© Screenshot

Den Iwwerbléck vum 7. Dag

Keng gutt Nouvelle komme vum Thomas Mauerhofen. Den Éisträicher, deen op der drëtter Plaz loung, gouf an der Nuecht op en Dënschdeg vun engem Auto ugestouss an ass den Ament an der Klinik, wou e behandelt gëtt. Weider Informatioune ginn et den Ament keng.

© Media-Team Dizzy

Bei der Race across America sinn d'Cyclisten am normale Stroosseverkéier ënnerwee a fueren och deels iwwer grouss Stroosse mat vill Trafic, wat mat Momenter ka ganz geféierlech sinn.No der Time Station 33 zu Jefferson City ass de Ralph Diseviscourt ouni Paus bis op d'Time Station 35 zu Alton gefuer. Hei gouf et an der Nuecht op en Dënschdeg eng Paus fir den Dizzy. Fir de Lëtzebuerger war et net einfach, fir ze fueren, well laanscht de Mississippi Floss 35°C waren, dat bei enger Loftfiichtegkeet vun iwwer 90 Prozent. Och d'Ekipp huet dorënner gelidden.En Dënschdeg de Moie géint 4 Auer eiser Zäit huet de Ralph Diseviscourt Missouri verlooss an ass elo am Bundesstaat Illinois ënnerwee. Och hei bleiwen d'Wiederkonditioune schwiereg. Et sinn iwwer 40°C. De Ralph Diseviscourt, deen et gäre kal an naass huet, bleift awer weider fokusséiert a rullt an engem gudde Rhythmus weider.Fir den Ultracyclist geet d'Race across America am Illinois elo eréischt esou richteg lass. 3.506 Kilometer huet hie mëttlerweil an de Been.En Dënschdeg de Moien um 8.30 Auer ass den Dizzy kuerz virun der Time Station 37, déi zu Effingham ass.De Christoph Strasser huet scho 4.100 Kilometer hanneru sech bruecht a bleift un der Spëtzt. Fir hien ass nach eng Zäit ënner 8 Deeg méiglech.

Loosst déi 1. Hallschent vun der RAAM nach emol Revue passéieren

Klickt Iech duerch d'Fotoe vun der 1. Hallschent. © Media-Team Dizzy

De Ralph Diseviscourt huet iwwert d'Hallschent vun der Race across America 2018 scho gepackt. Kuckt hei d'Fotoe vun den éischten 2.448 Kilometer.

Wat ass bis elo geschitt?