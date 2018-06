X

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

Den Iwwerbléck vum 8. Dag

Nodeems de Ralph Diseviscourt um Dënschdeg gewuer gi war, datt den Thomas Mauerhofer net méi mat dobäi wär, hat den Dizzy e puer Problemer mat der Motivatioun, well seng drëtte Plaz war doduerch quasi geséchert an den Drock war net méi do. Den drëttplacéierten Michael Conti huet e Réckstand vu ronn 500 Kilometer op de Lëtzebuerger. Elo huet den Ultracyclist sech awer een neit Zil gesat an dat ass et no 8-9 Deeg an d'Zil ze packen. Einfach gëtt et net, well op de leschten 1.000 Kilometer nach ganz géi Koppen op de Lëtzebuerger waarden.

Während de leschten 1.000 Kilometer ass weiderhin de Follow-Car déi ganzen Zäit un der Säit vum Dizzy. Si loossen hien zu kenger Sekonne eleng, well dësen Deel vun der Ekipp op der enger Säit dem Lëtzebuerger muss soen, wou et hi geet, him ze iessen an ze drénke gëtt an op der anerer Säit si si e Schutz fir de Coureur. Doduerch, datt si direkt hannert him sinn, ass den Auto eng Zort Schutzschëld. Dat ass virun allem op de grousse Stroosse mat vill Verkéier an och an de Stied immens wichteg, fir datt dem Dizzy näischt geschitt. Eng komplett Sécherheet gëtt et awer net, dat huet een um trageschen Tëschefall mam Thomas Mauerhofer gesinn, hie war an der Nuecht op en Dënschdeg vun engem anere Gefier ugestouss ginn. Zwou Ekippe vun dräi Leit wiessele sech am Auto of.

An der Nuecht op e Mëttwoch huet de Ralph Diseviscourt Indiana schonn erëm verlooss an ass elo am Ohio ënnerwee. Géint 2 Auer eiser Zäit huet den Dizzy ënnerwee op der Streck eng kleng Paus gemaach, huet eppes giess an de Kiné huet kontrolléiert op alles an der Rei ass beim Lëtzebuerger. Nom Check ass et weider gaangen.D'Wieder ass tëscht der Time Station 41 an 42 ëmgeschloen, d'Temperature waren elo net méi esou héich an et sinn Donnerwiederen opgezunn. Um 3 Auer an der Nuecht op e Mëttwoch huet et zu Brookville ugefaange mat Reenen. Déi éischt Drëpsen fir den Dizzy bei dëser Race across America. Um 6 Auer e Mëttwoch fréi ass de Ralph Diseviscourt zu Oxford op der Time Station 42 ukomm. De Reen war nach ëmmer um Rendez-vous.E Mëttwoch de Moien um 8.30 Auer ass de Lëtzebuerger ënnerwee op d'Time Station 42, déi zu Blanchester ass. Gefuer si mëttlerweil 3.984 Kilometer, domadder huet de Ralph Diseviscourt nëmmen nach 951 Kilometer bis op d'Arrivée viru sech.D'Arrivée, déi de Christoph Strasser scho quasi ka richen. Den Éisträicher huet nëmmen nach gutt 350 Kilometer ze fueren. Hien dierft domadder am Laf vum Mëttwoch ukommen.

Loosst déi 1. Hallschent vun der RAAM nach emol Revue passéieren

