X

Bei der Race across America geet et um Vëlo iwwer 4.935 Kilometer vun der Westküst queesch duerch d'USA bis un d'Ostküst. De Ralph Diseviscourt ass fir d'zweete Kéier um Depart a muss déi komplett Streck eleng absolvéieren. Am Hannergrond ass eng Ekipp vun 13 Leit, déi sech ëm hie këmmeren.De Startschoss ass den 12. Juni gefall. De Ralph Diseviscourt huet sech virgeholl, déi komplett Streck an ënner 10 Deeg ze fueren an eng Plaz um Podium ze realiséieren.D'Längt vun der RAAM: 4.935km, d'Héichtemeter: iwwer 52.000, Temperaturen: vun iwwer 40°C bis op 0°C, Flëssegkeets-Verloscht: 15-24 Liter/Dag, Kaloriëverbrauch: ronn 12.000 kcal/Dag.

Wou ass de Ralph Diseviscourt drun?

En Donneschdeg de Moien um 8 Auer eiser Zäit. © Screenshot

© Screenshot

Den Iwwerbléck vum 9. Dag

Extrait Luc Diseviscourt



E Mëttwoch den Owend géint 23 Auer eiser Zäit hat de Ralph Diseviscourt d'Kinneksetapp vun der Race across America an Ugrëff geholl. Eng Etapp mat ronn 130 Kilometer an 3.600 Héichtemeter.En Donneschdeg de Moie fréi géint 5 Auer huet de Lëtzebuerger se gepackt. D'Wiederkonditiounen ware während deene Stonnen alles anescht ewéi einfach. Duerch d'Donnerwiedere war den Dizzy gezwongen, eng kuerz Paus ze maachen an an de Follow-Car ze klammen, fir kee Risiko anzegoen. Nom Donnerwieder ass et net besser ginn an et huet riicht era gereent an op de Stroosse war vill Waasser. D'Etapp goung gréisstendeels iwwert Autobunnen an den Dizzy ass iwwert d'Pannespur gefuer, wou vill Dreck loung an och vun engem Platten ass et net verschount bliwwen.

No der Kinneksetapp huet den Dizzy eng Paus vun 1 Stonn gemaach, ier et erëm weider gaangen ass.

En Donneschdeg de Moien um 8. Auer ass de Ralph Diseviscourt am Bundesstaat West Virginia ënnerwee, den 10. vun am Ganzen 12. De Lëtzebuerger ass kuerz virun der Time Station 46 an huet gutt 4.400 Kilometer gepackt. Nach brauch den Dizzy e puer Stonne bis op d'Arrivée zu Annapolis, wou hien dann den Zweeten dierft ginn.De Gewënner vun der Race across America steet nämlech scho fest. De Christoph Strasser ass no 8 Deeg 1 Stonne an 23 Minutten ukomm. Fir den Éisträicher ass et déi 5. Victoire bei der RAAM.

Loosst déi 1. Hallschent vun der RAAM nach emol Revue passéieren

Klickt Iech duerch d'Fotoe vun der 1. Hallschent. © Media-Team Dizzy

Wat ass bis elo geschitt?