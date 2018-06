De President vum Konter Club, Alain Conter



Dat leschte Joer gouf an deene verschiddene Kategorien ee Critérium gefuer. E Sonndeg ass dat awer net de Fall. De President vum Konter Club, Alain Conter erkläert, dass si sech geduecht, hunn, well et eben eng Woch virum Championnat ass, et wier besser fir d'Coureuren, wa si eng richteg Course hätten. Et hätt een de Parcours geännert, fir en e gutt Stéck méi schwéier ze maachen an och ee gudde Bierg anzebauen. Depart an Arrivée ass zu Konter am Duerf.

Och ass d'Damme-Course net ze ënnerschätzen. Den éischten Depart ass e Sonndeg um 10.15 Auer. D'Haaptcourse, déi iwwer 99 Kilometer geet, fänkt um 15 Auer un.