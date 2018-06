© Robert Straus

Am Cyclissem war e Sonndeg déi 2. Editioun vum Souvenir Marcel Gilles, dee jo laang d'Vëloscourse fir RTL iwwerdroen huet.Dat leschte Joer gouf an deene verschiddene Kategorien ee Critérium gefuer. E Sonndeg war dat awer net de Fall. De President vum Konter Club, Alain Conter erkläert, dass si sech geduecht, hunn, well et eben eng Woch virum Championnat ass, et wier besser fir d'Coureuren, wa si eng richteg Course hätten. Et hätt een de Parcours geännert, fir en e gutt Stéck méi schwéier ze maachen an och ee gudde Bierg anzebauen. Depart an Arrivée war zu Konter am Duerf.An der, déi iwwer 99 km gefuer gouf, gouf et eng 4-fach Victoire fir d'Ekipp vun VV Tooltime. Gewanne konnt den Espoir Maxime Weyrich en solitaire a mat engem Virsprong vun 17 Sekonnen op de Felix Schreiber. Drëtten, a mat engem Retard vun 3 Minutten an 11 Sekonnen, gouf den Tim Diederich virum Lex Reichling.Bei der, déi iwwer 63 km gaangen ass, konnt sech d'Claire Faber zäitgläich (WV Zeeuws-Vlaanderen) virum Elise Maes (LC Tetange) an mat 20 Sekonnen Virsprong virum Anne-Sophie Maes (TWC Maaslandster) duerchsetzen.Weider Resultater:

Cadets:

1. Mathieu Kockelmann (CCI Differdange)2. Andru-George Vlad (SAF Zeisseng)3. Matteo Giampaolo (UC Dippach)

Minimes:

1. Rick Meylender (CT Aterdaul)2. Lenn Schmitz (CT Aterdaul)3. Wayne Roden (UC Dippach)

Debutants:

1. Tom Paquet (VC Hettange-Grande)2. Jérôme Jentgen (UC Dippach)3. William Leclerf (Individuell)

Debutants/Dammen:

1. Marie Schreiber (CT Aterdaul)2. Lis Nothum (UC Munnerefer Velosfrenn)3. Jil Langer (SAF Zeisseng)