Des Course, just virum Tour de France, gëtt virun allem vun de Formatiouns-Equippen vun deene groussen Ekippen wei AG2R oder Sunweb als Geleeënheet genotzt fir jonk Cyclisten eng Geleeënheet ze ginn sech ze beweisen an op hiert Talent opmierksam ze maachen.An der Nowuesekipp vun AG2R war dann och mam Kevin Geniets e Lëtzebuerger mat um Départ a konnt virun allem op der 3. Etapp op sech opmierksam maachen. An engem Zäitfueren vu 7 km ass hien mat engem Retard vun 21 Sekonnen op déi 12. Plaz komm.Um Enn koum de Kevin Geniets am General op déi 30. Plaz a kuckt elo an d'Zukunft a wëll weider u senger Carrière schaffen.