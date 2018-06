1989 konnt hien beim Grand Départ vum Tour de France hei zu Lëtzebuerg den Leader Trikot undoen an hat dee Moment och sämtlech aner Trikoten vun der Grande Boucle. Mir kenne nëmmen vun engem Coureur schwätzen, dem Acacio da Silva.

Den Henri Bressler huet 4-5 Méint um Buch vum Cycliste geschafft.

E Buch, wat 144 Säiten huet, gouf an 2 Sproochen geschriwwen, op franséisch an op portugisesch. Den Acacio da Silva gouf den 2. Januar 1961 an Montalegre gebuer an ass am Alter vu 7 Joer op Lëtzebuerg komm. Hien ass e Beispill vir eng gelongen Integratioun, dee säit 50 Joer hei am Land wunnt.

Vir um Enn vun der Carrière esou ee Buch mam ganze Palmarès an der Hand halen ze kennen, fënnt den Acacio Da Silva faszinant.

Wann een d'Aarbecht vum Buch revu passéiere léisst, huet dem Cyclist awer besonnesch eppes gefall.

D'Buch kritt een an all Librairie ze kafen an kascht 35 Euro.