Den éischten Titel gouf en Donneschdeg am Nomëtteg bei denverdeelt. Den Tom Wirtgen konnt um Enn säin Titel verdeedegen an ass op en Neits Lëtzebuerger Champion am Zäitfueren bei den Espoiren. De Coureur vun Ago Aqua Service huet fir déi 2 Tier à 11,7 Kilometer 31 Minutten an 41 Sekonne gebraucht, wat enger Moyene vun 44,32 km/h entsprécht. D'Sëlwermedail huet sech de Pit Leyder geséchert, dat mat engem Réckstand vu 7 Sekonnen. Bronz war fir de Michel Ries op 24 Sekonnen.Bei dewar de Steve Moog an enger Zäit vu 16 Minutten an 58 Sekonnen op den 11,7 Kilometer dee Séiersten. Hie konnt sech de Championstitel mat enger Avance vu 14 Sekonnen op de Pascal Ley sécheren. Um Podium stoung nach Jean Vanek mat engem Réckstand vun 38 Sekonnen.Bei denwar de Jérôme Jentgen iwwert déi 11,7 Kilometer de Beschten. Fir de Coureur vun Dippech ass de Chrono no 17 Minutten an 38 Sekonne stoe bliwwen. D'Éireplaze waren hei fir den Tom Paquet an den Alexandre Kess. Bescht Meedchen war d'Marie Schreiber.Vun 19.10 Auer u ginn d'Dammen op de Parcours geschéckt, Start vun der Elite ass dann um 19.25 Auer. Damme fueren 11,7 Kilometer an d'Elite 23,4 Kilometer.Als grousse Favorit bei der Elite gëllt eng Woch virum Optakt vum Tour de France de Bob Jungels.