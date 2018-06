© RTL Grafik

Hei nach emol d'Championen am Zäitfueren am Iwwerbléck

D'haten 67,2 km hannert sech ze bréngen. Um Podium waren hei de Jérôme Jentgen vun Dippech virum Gilles Miny vun Dippech an dem Charel Dax vu Bartreng.D'sinn hei als éischt ob e Parcours vu 44,8 Kilometer (2x 22,4km) geschéckt ginn. Bei de Jongen huet de Mathieu Kockelmann vun Déifferdeng sech no 1 Stonn 19 Minutten a 16 Sekonnen duerchgesat. De Matteo Giampaolo vun Dippech koum mat engem Retard vun 2 Minutten a 35 Sekonnen op déi 2. Plaz. 3. gouf de Mil Morang, och vu Dippech mat engem Retard vun 3 Minutten an 38 Sekonnen.Bei de Meedercher war d'Liv Wenzel vum CT Atertdaul mat enger Zäit vun 1 Stonn 27 Minutten a 45 Sekonnen dat séierst. Op déi 2. Plaz kënnt d'Caroline Reuter vum VV Tooltime Préizerdaul mat engem Retard vun 2 Minutten an 3 Sekonnen an op déi 3. Plaz kënnt d'Lena Carier vu Téiteng, dat mat engem Réckstand vun 3 Minutten an 49 Sekonnen.Denhir Course ass iwwert 22,4 km gaangen. Hei koum de Rick Meylender vum CT Atertdaul no 45 Minutten an 39 Sekonnen als 1. iwwert d'Arrivée. 2. gouf den Nicolas Seyler vum VV Tooltime Préizerdaul mat engem Retard vun 1 Minutt an 9 Sekonnen an nëmme 7 Sekonnen hannendrun huet de Lenn Schmitz sech Bronz geséchert.Bei de Meedercher goung d'Victoire no 48 Minutten an 27 Sekonnen un d'Gwen Nothum vum CT Atertdaul. 3 Minutten a 26 Sekonne méi spéit koum d'Lena Lallemang vum Vëlo Woolz iwwert d'Arrivée an no 54 Minutten an 8 Sekonnen huet d'Sarah Mousel vum UC Dippach de Podium kompletéiert.D'huelen um 17.30 Auer um Samschden den Owend den Depart iwwert 67,4 km.Um Sonnden sinn nach d'Coursse vun den Junioren, den Dammen an der Elite mat an ouni Kontrakt.