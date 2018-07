E Sonndeg ass et de leschten Dag vum Championnat am Cyclissem op der Strooss. Hei ginn d'Titele bei den Dammen, de Junioren an der Elite verdeelt.

Bei dengouf et déi erwaarte Victoire fir d'Christine Majerus. Am zweete vun am Ganze 4 Tier, déi eng Längt vun 22,4 Kilometer hunn, hat sech d'Cyclistin vu Boels Dolmans mam Elise Maes an dem Anne-Sophie Harsch ofgesat. Een Tour viru Schluss huet sech d'Christine Majerus dunn eleng dovunner gemaach. Um Enn gewënnt d'Christine Majerus mat e puer Minutte Virsprong op d'Elise Maes de Championstitel. Fir d'Lëtzebuergerin ass et ewell den 9. Titel an der Course en ligne. Als Drëtt ass d'Anne-Sophie Harsch iwwert d'Arrivée gefuer, si gëtt domadder Championne bei den Espoirinnen. D'Nathalie Lamborelle huet de Podium bei den Damme kompletéiert.

Champione bei de Cadets, Minimes, Debutants a Masters

Championen am Zäitfueren