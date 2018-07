De 7. Juli fänkt den Tour de France 2018 un. Mat un den Depart wëllt och de Chris Froome vun der Ekipp Sky goen. De Brit wëllt fir d'5. Kéier d'Grande Boucle gewannen. Den Organisateur vum Tour de France, Amaury Sport Organisation, wollt d'Participatioun vum Froome verhënneren.



Per Courrier huet een der Ekipp Sky ee Start vum Chris Froome beim Tour de France verbueden, et wéilt ee den Image vum TDF net beschiedegen.



Den Hannergrond ass, datt nach ëmmer keng Decisioun am Fall vun der Dopping-Affär vum Chris Froome gefall wier. 2017 war de Brit duerch ze héich Wäerter vu Salbutamol opgefall. De Brit däerf bis op Weideres fueren, ma sollt hien nach gespaart ginn, da géing hie seng Victoiren an de leschte Méint nees verléieren.



D'ASO berifft sech op den Artikel 28 vu sengem Reglement: "se réserve expressément la faculté de refuser la participation à – ou d’exclure de – l’épreuve, une équipe ou l’un de ses membres, dont la présence serait de nature à porter atteinte à l’image ou à la réputation d’ASO ou de l’épreuve".



D'Ekipp Sky wollt d'Decisioun vun der ASO net akzeptéieren an huet Appell virum franséischen Olympesche Comité gemaach.

Um Méindeg de Moie koum dunn d'Nouvelle, dass d'UCI d'Doping-Enquête géint de Froome agestallt hätt. Hien dierft also elo awer um Tour de France un den Depart goen.