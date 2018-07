© Emile Gutenkauf

Den Giro Rosa ass de Giro d'Italia fir d'Dammen. Am Ganze stinn hei 10 Etappen um Programm. Hei goung et e Freideg lass mat engem Ekippenzäitfueren iwwer 15,5 Kilometer ronderëm Verbania. Hei gouf et eng Victoire vun der Ekipp Sunweb. Si haten eng Sekonn Avance op Mitchelton-Scott. D'Ekipp ëm d'Lëtzebuergerin Christine Majerus hat op der 3. Plaz ee Retard vun 12 Sekonnen. Am General läit d'Ellen van Dijk elo op der 1. Plaz.

D'Top 3 vum Dag

Brand Lucinda

van Dijk Ellen

Kirchmann Leah

Labous Juliette

Lippert Liane

Soek Julia

Winder Ruth

2 Mitchelton-Scott 18:26



van Vleuten Annemiek

Spratt Amanda

Kennedy Lucy

Elvin Gracie

Roy Sarah

d'Hoore Jolien

Allen Jessica

3 Boels - Dolmans Cycling Team 18:37



Majerus Christine

Blaak Chantal

Canuel Karol-Ann

Guarnier Megan

Pieters Amy

Plichta Anna

Schneider Skylar