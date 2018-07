© Maya & Robert Straus

Bei de Juniore gëtt dëse Weekend den traditionelle GP General Patton gefuer, eng international Vëloscourse fir Junioren. Op der éischter Etapp ass et um Samschdeg iwwer 102 Kilometer vun Ettelbréck op Ëlwen gaangen. Um Programm stounge 4 Biergpräisser, dat zu Géischdref, um Schëmperbierg, zu Selschent an zu Wäicherdang.Um Enn vum éischten Dag konnt sech de Remco Evenepoel d'Victoire sécheren. De Belsch ass eng ganz staark Course gefuer an hat no den 102 Kilometer e Virsprong vun 2 Minutten a 7 Sekonnen op de Peloton. Am Sprint vum Peloton war den Holläner Rick Pluimers de Séiersten, dat virum Soren Waerenskjold. Als beschte Lëtzebuerger huet sech den Arthur Kluckers als 5. klasséiert, dat och op 2 Minutten a 7 Sekonnen.19. Gilles Kirsch 2 Minutten an 10 Sekonnen33. Loïc Bettendorff 3 Minutten an 52 Sekonnen43. Nicolas Kess 5 Minutten an 20 Sekonnen68. Pol Nothum 18 Minutten an 13 Sekonnen72. Joé Michotte 18 Minutten an 53 Sekonnen73. Rafael Pereira Marques 18 Minutten an 53 SekonnenUm Sonndeg geet et iwwer 93,8 Kilometer vu Munzen op Munzen.