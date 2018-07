Beim Giro Rosa goung et um Samchdeg iwwer eng Etapp vun 120 Kilometer. D'Victoire goung am Sprint un d'Kirsten Wild.

D'Christine Majerus ass op der 2. Etapp vum Giro Italia fir d'Dammen als 35. iwwer d'Arrivée gefuer, an der selwechter Zäit wéi d'Gewënnerin Kirsten Wild aus Holland. Am General steet déi Lëtzebuerger Cyclistin vu Boels-Doelmans op der 75. Plaz mat engem Retard vu 2 Minutten a 10 Sekonne. D'Lucinda Brand aus Holland ass op der 1. Plaz. Op der 2. an 3. Plaz sinn d'Leah Kirchmann aus Canada zäitglaich an d'Ellen Van Dijk aus Holland op 3 Sekonnen.